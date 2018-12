Sjećanje na Anu Rukavinu i 12 godina nakon njezine prerane smrti obilježava se velikim koncertom "Želim život", kojim se jača svijest o leukemiji te se odaje počast svima koji su se uključili u rad udruge ili pomogli oboljelima. Na koncertu su se pojavili i brojni političari.

Trinaesti koncert "Želim život" okupio je brojna poznata lica, podržavatelje cilja, potencijalne, ali i trenutne darivatelje matičnih stanica, pa i političare koji su se okupili kako bi podržali rad Zaklade Ana Rukavina. Građani pozivima na humanitarnu liniju Zaklade mogu razogarati i s istaknutijim hrvatskim političkim licima.

"Moram se odazvati pozivu Zaklade, nije to samo moralna obveza već i zadovoljstvo. Lijepo je činiti dobro, a ova Zaklada je napravila jako puno dobra. Jedna je to od najuspješnijih Zaklada koja je napravila jako puno posla i pomogla mnogim ljudima. Zahvalila bih i svim gledateljima koji nazivaju ove linije i na taj način daju svoj prinos u plemenite svrhe. U vrijeme darivanja, najljepši je dar od srca, to je ono što možete pokloniti večeras", rekla je predsjednica Kolinda Grabar-KItarović koja se također javlja građanima na humanitarnoj liniji te odgovara na pitanja.

Napomenula je kako s građanima ne raspravlja o politici već o životnim temama. Za blagdane će otići u Rijeku kod rodbine te će kuhanje prepustiti rođacima, iako naglašava, uobičajeno sama kuha za blagdane.

"Najviše sam ponosna na sve naše ljude koji su ove godine postizali velike uspjehe. Svaki uspjeh bilo kojeg našeg sportaša, gospodarstvenika, umjetnika, glumca smatram uspjehom i svojim i uspjehom Hrvatske, jer sam i sama neraskidivo vezana uz Hrvatsku. Najdraže mi je slušati kako se lijep glas o Hrvatskoj prenosi svijetom te kako smo mala država, ali imamo sjajne potencijale i jako puno talenta", zaključila je predsjednica na upit o tome na što je najponosnija u ovoj godini.

Osim predsjednice, koncertu prisustvuje i premijer Andrej Plenković te se također javlja na humanitarne telefonske linije koje neprestano zvone.

"Građani zovu radi velikoga srca, solidarnosti i podrške Zakladi Ana Rukavana, podrške jedni drugima. Svima je nama čast da možemo dati mali doprinos ovoj akciji, jako je veliki odaziv, telefon svake sekunde zvoni", rekao je Plenković

Na upit što bi poručio građanima da ih motivira da zovu i doniraju sredstva ovoj humanitarnoj akciji, premijer je rekao kako je ova akcija sama po sebi sjajna poruka o tome kako trebamo voditi računa o zdravlju te da se u ovo blagdansko vrijeme pošalje poruka ljubavi i solidarnosti.

Pozivom na broj 📞060 9000 sudjelujemo u 13. humanitarnoj akciji “Želim Život” i pomažemo prikupljanju sredstava za daljnji rad @ZakladaAna pic.twitter.com/dddLRSUId6 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) 18. prosinca 2018.

Zaključio je i kako je 2018. godina za Hrvatsku bila dobra godina, a 2019. će biti još bolja.

Gradonačelnik grada Zagreba, Milan Bandić također prisustvuje koncertu iako je iza njega naporan dan, a i tek je jutros izašao iz bolnice.

"Zdravlje je dobro, dobro je, tromb se razbio, zaboravio sam na to i idemo dalje. Dobro je činiti dobro i zahvaljujem svima koji zovu", rekao je gradonačelnik.

"Nikada nisam propustio ovaj koncert te znam što je činiti dobro. Budimo dobri ljudi i pomozimo ljudima koji su u potrebi", rekao je Bandić.

Naglasio je kako je Zagreb broj jedan po prekrasnim ljudima, po velikom srcu i toplini zagrepčana te da Zagreb ne bi dobio tri puta za redom nagradu najljepšeg Adventa da nema zagrepčana i simbolike njegovih široko otvorenih vrata.

Na najvećem gradskom trgu tako se našao i Gordan Jandroković.

"Iznaneđujuće je da zovu ljudi svih životnih dobi te izražavaju zadovoljstvo što mogu sudjelovati u ovakvoj akciji. Ovo je svakog puta jako pozitivan događaj i jako pozitivno ozračje, pa i oni koji zovu dijele te emocije. Nisam dobio niti jedan poziv s pitanjem vezanim uz Sabor!"

Jedan do drugoga na humanitarne telefonske linije su se javljali i Zdravko Marić te Nada Murganić. Što njih pitaju građani koji ih dobiju na telefon?

"Umirovljenici me pitaju hoće li biti povećanja mirovina, hoće li biti božićnica za njih, OPG-i hoće li biti dodatnih poreznih poticaja, to su me pitali u posljednjih par poziva... Obećao sam nešto lijepo umirovljenicima, rekao sam im da će doći do indeksacije mirovina i do malog povećanja. Svi bismo htjeli više, ali moramo biti u okvirima fiskalnih mogućnosti", rekao je ministar Marić.

Na pitanje hoće li i ove godine Vlada pomoći Zakladi odricanjem od dijela PDV-a na ove pozive, ministar je potvrdio da hoće.

"Upravo će se iznos od povraćenog PDV-a iskoristi za nabavu 1500 testova za tipizaciju tako da će Vlada sigurno poduprijeti Zakladu sa svoje strane", rekao je Zdravko Marić.

Nada Murganić komentirala je kako je Hrvatska lijepa za život te da svi to znaju, čak i mladi koji odlaze te se nada da će se i vratiti akon što odu iz Hrvatsku.

"Za zdrav rast i razvoj djece, za zasnivanje obitelji, je ipak u našoj državi najljepše. Nisu to konačni odlasci", rekla je ministrica Murganić.

I Milijan Brkić odazvao se ovog humanitarnom koncertu te se također javlja na pozive građana.

"Lijepo je čuti građane koji zovu. Sada me zvala jedna obitelj koja živi u teškim uvjetima u Đulovcu, teško preživljavaju, a ipak i u tim uvjetima daju onaj minimum koji mogu dati, nazovu i sudjeluju u ovoj akciji", rekao je Brkić.

Na pitanje kako bi još država mogla pomoći ovakvim Zakladama i akcijama, odgovorio je kako se problemi trebaju rješavati sustavno, te da bi država trebala više skrbiti o građanima neovisno o njihovom imovinskom stanju i mogućnostima.