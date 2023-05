U javnosti se proširila fotografija prepiske na mobitelu saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića s glasnogovornikom HDZ-a. Dok ga novinari, među njima i reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić, ispituju prima li upute iz HDZ-a, Zekanović za ovo optužuje dvojicu kolega iz sabornice.

Poruke s mobitela Hrvoja Zekanovića bacaju sjenu na mogućnost da se sam dosjeti stvari koje izgovara. Naime, Peđu Grbina je zvao prošlog je tjedna u sabornici nazvao Snoopyjem i o tome se savjetovao sa glasnogovornikom HDZ-a Zoltanom Kabokom. Sama činjenica da je snimljen u sabornici Zekanoviću je skandalozna.

"Dakle ljudi stavljaju šifru na mobitel ne bez razloga, nego da netko ne može ući unutra. To je kao da vam netko viri u spavaću sobu. Dakle, to radi Milanović Litre i to po Grmojinom savjetu", rekao je Zekanović.

Nije objasnio je li pomiješao Charliea Browna – strip junaka čiji je Snoopy pas – i Alexa Brauna, PR savjetnika SDPa-a, nego uvjerava da je slobodan.

"Ma je li vi mislite da je Hrvoje Zekanović pod nečijom kontrolom?", rekao je.

Saborski kolege u koje Zekanović upire prstom da ga špijuniraju poručuju da je on nebitan, a da je njegov model ponašanja jako štetan.

"On je jasan pokazatelj kako žetončići funkcioniraju u Saboru, što rade i za koga rade. Tako da ne treba trošiti riječi na Zekanovića, ali takvi kao on nažalost su stvorili onu percepciju koju ljudi imaju o politici", rekao je Marko Milanović Litre.

"S obzirom da je Zekanović, a sad se to i javno otkrilo, na daljinskom HDZ-a, meni imponira da me HDZ doživljava kao prijetnju i da ja kontroliram po oporbi tko što radi. Tako da, evo, to mi laska i pozdravljam Zoltana i HDZ", rekao je Nikola Grmoja.

Iz samog HDZ-a na ovakav način komunikacije unutar parlamentarne većine u utorak nisu imali nikakvog komentara.

