U Zagrebu se okupljaju svi hrvatski veleposlanici i konzuli. Večeras ih je na prijam pozvao premijer. U Nacionalnoj knjižnici je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Brojnim veleposlanicima je istekao mandat, ima li dogovora između predsjednika i premijera oko novih imenovanja?

"Čini se da nema. Čini se da je situacija manje više onakva kakva je bila prije nekoliko mjeseci kada smo objavili da je nekoliko desetaka veleposlanika istekao mandat i da su brojni među njima vršitelji dužnosti i da se ne mogu naći novi kandidati oko kojih će se usuglasiti Andrej Plenković i Zoran Milanović.

Međutim, očito nekih malih pomaka ima jer su i Ured predsjednika Vlade i Ured predsjednika Republike, odnosno Ministarstva vanjskih poslova morali surađivati da bi se ova konferencija ipak održala", rekao je Krešić.

"Naš međunarodni položaj bit će znatno ojačan članstvom u europodručju nakon 1. siječnja 2023., bit će dodatno fortificiran članstvom u šengenskom prostoru. Tako 9,5 godina nakon članstva u EU bit ćemo s obje noge čvrsto u jezgri i motoru užega kruga europske integracije", rekao je Plenković, dok Milanović poziva na dogovor.

"Ja ne znam ustvari što on stvarno hoće. Ako hoće potpuno dominirati procesom, to je nemoguće. Dakle, to je proces u kojem se dogovara, u kojem se rade nekakvi kompromisi. To je trebalo biti gotovo prije dvije godine", kazao je Milanović danas u Varaždinu.

"Konferencija službeno počinje sutra ujutro. Traje dva dana. Veleposlanici će se zabavljati svim ključnim temama. Ne nedostaje ih, nažalost, kada je riječ o globalnoj situaciji, o različitim izazovima, sigurnosnim, ekonomskim, energetskim... Sutra ujutro bi im se opet treba obratiti Andrej Plenković", zaključio je Krešić.



