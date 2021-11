Hrvatski veleposlanik u Srbiji Hidajet Biščević nemalo je iznenadio svojim izjavama u intervjuu časopisu Diplomasi end Komers.

Riječ je o diplomatskom časopisu na engleskom jeziku koji se tiska u Srbiji. Između ostalog, Biščević je govorio o ratu u Hrvatskoj. U tekstu se navodi kako je za rat rekao da je bio civil, što u prijevodu s engleskog znači građanski. Što naprosto nije točno - a što su potvrdile i haške presude, ali i suđenje Glavašu za ratni zločin.

Hrvatski ministar vanjskih poslova uvjerava da je u pitanju pogreška u prijevodu.

"On mi je izričito rekao i tako mi je pokazao i tekst koji je napisao na hrvatski, znači u kojem nije spominjano to što je spominjano što je bilo intrigantno, znači poslao je hrvatski tekst, oni su to preveli na engleski, on je reagirao nakon što je to objavljeno, oni su se ispričali i kazali kako će svoju pogrešku ispraviti u sljedećem broju", rekao je Gordan Grlić Radman.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr