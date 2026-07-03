VIDEO Ovo su prizori za pamćenje: Hrvatska je još jednom ostavila trag na velikoj sceni, uz slike koje su obišle svijet

Od potpune euforije do kolektivne tuge, razočaranja, ali i ponosa. U glavnom gradu emocije su se izmjenjivale iz sekunde u sekundu.

"Hrvatska je pokradena kao nikad prije", rekao je Blaž, Zagreb.

Atmosfera se prelomila u trenu u cijeloj zemlji, a s nevjericom je dočekan kraj susreta. Modrić je bio neutješan, a Kovačić u suzama. Teški porazi uvijek bole, a emocije koje su preplavile hrvatske reprezentativce obišle su svijet. Unatoč teškom ishodu, reprezentativci nisu zaboravili svoje navijače.

"Prava su podrška, za nas su najbolji na svijetu", rekao je Petar Sučić, hrvatski nogometni reprezentativac.

Brojni svjetski mediji raspisali su se o dramatičnom dvoboju i kontroverznim sudačkim odlukama koje su obilježile susret Hrvatske i Portugala.

“Ne mogu shvatiti kako je takav sudac mogao suditi ovako važnu utakmicu”, rekao je Vlado, New York.

Poraz će boljeti još neko vrijeme, ali ova reprezentacija još je jednom pokazala zašto je toliko voljena.

Više pogledajte u prilogu reporterki Dnevnika Nove TV Sare Duvnjak i Dine Ćevid.