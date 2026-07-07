Hrvatska delegacija podijeljena stigla u Ankaru: "Stavovi predsjednika dosad su uvijek bili suprotni"

Na okupljanje svjetskih lidera i NATO-ovih saveznika Zoran Milanović s prvim je suradnicima došao državnim avionom. Dvojica ministara, obrane i diplomacije, stigla su prije njega komercijalnom linijom.

Na pitanje zašto nisu putovali tim zrakoplovom, ministar obrane Ivan Anušić objasnio je da je problem bio u kapacitetu. "Ne bismo stali, naša delegacija ne bi stala u taj avion. Mislim da ima 12 mjesta, a nas je u delegaciji, čini mi se, više od 20", rekao je Anušić.

Tijekom razgovora otklonjena je i nedoumica oko dolaska predsjednika Milanovića. Na novinarsko pitanje kada dolazi predsjednik, Anušić je odgovorio: "Došao je, došao je!"

Ivan Anušić, ministar obrane RH (HDZ) Foto: DNEVNIK.hr

Novinari su začuđeno provjerili je li već stigao, što je ministar potvrdio: "Da, prije sat vremena! Ja sam već imao dosta obveza, sastanaka. Inače, nikad zajedno ne putujemo."

No nisu se s predsjednikom razišli samo na putu do Turske. Nije bilo ni dogovora ni oko nastupa i zajedničkog stava prije NATO samita.

"Kada su naši stavovi prozapadni, proeuropski, oni su na strani NATO-a i članica, a stavovi predsjednika dosad su uvijek bili suprotni, tako da to nisu nijanse", dodaje Anušić.

Jedan savez - dvije različite politike Foto: DNEVNIK.hr

Jedan savez - dvije različite politike Foto: DNEVNIK.hr

To su dvije potpuno različite politike. Nije prvi put da Vlada i njezini ministri govore jedno, a šef države drugo.

Na pitanje o tome s kakvim stavom predsjednik Milanović nastupa na samitu, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman poručio je kako tek treba vidjeti što će on iznijeti.

"Idemo vidjeti što će predsjednik sutra reći", kratko je prokomentirao Grlić Radman. Na novinarski upit znači li to da uopće nije upoznat s predsjednikovim planom, ministar je naglasio ulogu svog resora: "Ne znam što će predsjednik govoriti, znam što je Ministarstvo vanjskih poslova radilo – radimo zajedno s našim saveznicima i partnerima!"

Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova (HDZ) Foto: DNEVNIK.hr

Upitan hoće li predsjednik doći u situaciju da pred saveznicima iznese drukčija stajališta od službene Vladine politike, Grlić Radman zaključio je: "Hoće li predsjednik doći u situaciju da kaže nešto drugo – ja to ne znam."

Pratit će se i iz Hrvatske i poruke američkog predsjednika i europski odgovor ne samo oko većih ulaganja u obranu i naoružanje.

"To je konkretan rezultat Trumpova pritiska na europske saveznike, a što se tiče odlazaka u razdvojenim avionima, ako im je tako bilo udobnije i ugodnije, neka. Čemu da im to smeta na samitu", rekao je Arsen Bauk, predsjednik Odbora za obranu (SDP).

Jedan savez - dvije različite politike Foto: DNEVNIK.hr

Jedan savez - dvije različite politike Foto: DNEVNIK.hr

Na samitu Anušić nije gubio vrijeme, zadovoljan je ispunjenim obvezama. Svojim je potpisom potvrdio da će i Hrvatska s dijelom saveznika koristiti transportne zrakoplove za prijevoz vojnika i opreme, ovisno o potrebama. Delegaciju koja je otišla pod tenzijama obveze su razdvojile, ali bi ih one protokolarne mogle spojiti.