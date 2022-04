Na jednom dijelu Horvaćanske ceste u Zagrebu odvijat će se posebna regulacija prometa u iduća četiri mjeseca. Izvode se radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže.

Rekonstrukcije vrelovodne mreže na Horvaćanskoj cesti u Zagrebu na dijelu od Ulice Braće Domany do Ulice A. Prosenika, radit će se od srijede 20. travnja 2022. godine od 8 sati do ponedjeljka 1. kolovoza 2022. godine do 20 sati. Zauzimat će se dio sjevernog kolnika, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

''Mislio sam da sam već vidio sve, no ovo je novost'': Čini se da je promet pun iznenađenja čak i za iskusne vozače

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, objavljeno je na službenim stranicama Grada Zagreba.

Sugrađane se upozorava na moguće poteškoće u prometu i moli ih se za strpljenje i razumijevanje.