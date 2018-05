U organizaciji Građanske inicijative "Hod za život, obitelj i Hrvatsku" u subotu će se održati "Hod za život".

Ove godine sudionici će "za život hodati" pod sloganom "Sva ljudska prava počinju začećem" koji, kako su istaknuli organizirati, svakoj majci žele poslati poruku - "Nisi sama, život je dragocjen dar".

U Zagrebu se "Hod za život" održava već treću godinu, a sudionici kažu da na ovaj način promiču pravo na život kao temeljno ljudsko pravo i preduvjet svakoga ljudskog i građanskoga prava.

"Hod za život" održava se ove godine u tri hrvatska grada - Zagrebu, Splitu i Rijeci, gdje je organiziran prvi put.

U Zagrebu će početna točka hoda biti Trg dr. Franje Tuđmana, a sudionici će s toga trga krenuti prema glavnom zagrebačkom trgu - Trgu bana Josipa Jelačića u 11 sati.

U Splitu i Rijeci hod će početi u 10 sati. Sudionici će u Splitu drugi put zaredom biti u "Hodu za život" a krenut će od parka na Zvončacu, preko Zapadne obale do Rive. U Rijeci će "Hod za život" početi na riječkome Korzu ispred nekadašnje zgrade pošte, povorka će hodati do Ulice Ante Starčevića i tom ulicom do Jelačićeva trga.

Istodobno će u Rijeci početi i "Hod za slobodu" u organizaciji inicijative "Građanke i građani Rijeke" s Jadranskoga trga, odakle će okupljeni krenuti prema Trgu 128. brigade, u znak protivljenja jačanju konzervativizma i pokušajima ograničavanju prava manjina, te prava pojedinca na slobodan izbor.