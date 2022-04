Uzmi jednu putnu. Sada možeš.

Cesta ispred zagrebačke Nacionalne i sveučilišne knjižnice jedna je od najprometnijih u gradu. Njome svakodnevno prođe tisuće vozača, a nije rijetkost da u određenim satima na njoj nastane i prometna gužva. No ovih dana će vožnja tom užurbanom zagrebačkom ulicom za sve vozače biti pravo osvježenje koje se zove – Heineken Drive Thr0.0

Heineken 0.0 poziva sve vozače da od 26. travnja do 6. svibnja radnim danom od 11h do 21h i vikendom od 10h do 21h skrenu s glavne prometnice na parking ispred NSK gdje se nalazi Heinekenov 0.0 šank iznenađenja na kojem vozači mogu zastati, pokupiti svoj Heineken 0.0, nastaviti vožnju i osvježiti se uz bezalkoholno pivo prirodno izvrsnog okusa. Riječ je o pivu savršenom za vozače, zato što mogu uživati u omiljenom pivskom okusu bez imalo alkohola prije vožnje, ali i kada naprave pauzu na svom putu. Naravno, za vrijeme ove akcije Heineken sve posjetitelje časti ovim izvrsnim pivom i poziva sve vozače da nazdrave i uživaju uz 0 % alkohola.



Uzmi jednu putnu. Sada možeš.