Prošloga je tjedna srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine podiglo prvu optužnicu za Oluju. Četiri pilota optužuju za raketiranje izbjegličke kolone. Gost Dnevnika Nove TV bio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

O srpskoj optužnici reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao je s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i to u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu gdje se okupila "politička krema" u povodu sutrašnjeg Dana državnosti, izuzev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji ni ove godine nije došao iako je službeno pozvan..

Osvrnuvši se na optužnicu iz Srbije, Grlić Radman je rekao kako je to neosnovano i kako se radi o pokušaju Srbije da stavi u drugi plan vlastite probleme.

"To je nešto što nije utemeljeno niti počiva na stvarnim razlozima. Nismo vidjeli nikakav papir. To je nešto komunicirano da je tužiteljstvo navodno podignulo optužnice. To je nonsense da postoji nekakva univerzalna jurisdikcija. Mi smo donijeli Zakon o ništetnosti takve jurisdikcije", rekao je Grlić Radman u Dnevniku Nove TV.

Svojedobno je naš veleposlanik u Den Haagu, kaže Grlić Radman, kazao da je hrvatska vojno-redarstvena akcija bila korektna, da se odvijala sukladno međunarodnom ratnom i humanitarnom pravu.

"Apsolutno se čudimo otkud sada ovo izvlačenje. Mi nikakvih saznanja niti spoznaja nemamo, osim što je sada ovo doista jedan izraz politikanstva gdje Srbija, koja se treba opredijeliti europskom putu, treba prestati s glorifikacijom ratnih zločina. Treba dati Hrvatskoj odgovor na 1858 nestalih osoba. Treba raditi na vladavini prava, odšteti logoraša...", rekao je Grlić Radman.

Dodao je kako je puno otvorenih pitanja koja nisu samo dio bilateralnih pitanja nego i ulaze u europsku pravnu stečevinu.

Što će biti s našim diplomatima u Rusiji?

Rusija je nedavno prognala nekoliko hrvatskih diplomata i administrativnog osoblja. Na pitanje o tome kada i kako se oni vraćaju u Hrvatsku, Grlić-Radman je istaknuo da je Hrvatska prosvjedovala zbog toga.

"Naši su diplomati radili korektno i profesionalno svoj posao. Nije bilo nikakvog razloga za njihovo protjerivanje. U iduća dva tjedna bit će im omogućeno napuštanje Ruske Federacije. Zračni prostor nije svugdje zatvoren, postoje još uvijek rute. Poradit ćemo na njihovoj evakuaciji", istaknuo je Grlić Radman za Dnevnik Nove TV.

Idućeg tjedna u Rotterdamu u Nizozemskoj održat će se kongres Stranke pučana. Dubravka Šuica kandidatkinja je za potpredsjednicu stranke. Grlić Radman istaknuo je kako je ona ne samo kandidat, "nego i favorit".

"Dosadašnjim je radom potvrdila da je stručna, kompetentna u međunarodnim poslovima. Upravo se ovdje traže snažne osobe koje imaju rezultata iza sebe. Činjenica je da je Dubravka Šuica potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju i da se u ovih nekoliko godina se dokazala i pokazala", rekao je Grlić Radman.

Osvrnuvši se na silaznu putanju Europske pučke stranke, Grlić Radman je rekao kako je sve to relativno.

"Možemo pratiti razne situacije i cikluse. Ne postoji ništa linerano. Pozornost određenih stranaka, određenih trendova i narativa je ono koliko se ulaže u to. Siguran sam da će EPP i dalje sudjelovati aktivno u kreiranju europske politike, vladavine ljudskih prava, sloboda, demokracija i tradicije i onih vrijednosti za koje se opredijelila", kazao je Grlić-Radman.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr