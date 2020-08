Kako živi kraljevski grad nakon Oluje? Kninjani kažu - kad protokol završi, njima ostaju stvarni problemi.

A o problemu neriješenog zločina koji se na današnji dan prije 25 godina dogodio u okolici Knina, progovorili su danas i Srbi. Komemoracija žrtvama održana je u organizaciji Srpskog narodnog vijeća.

Biskupija, selo Uzdolje. 25 godina poslije Oluje - komemoracija za osmero ubijenih srpskih civila. U organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Općine Biskupija.

"Braća, sestrica, rođaka tri. Bilo ih je još. Ne mogu ih nabrojati sve. Svi su mi rođaci bili tu", kazao je Nikola Berić iz Uzdolja. "Nas je osmero ubilo. Ja ostade ranjena", navodi Bosiljka Šare.

Ni četvrt stoljeća poslije, za zločin nitko nije odgovarao. "I dok su ratna stradanja Hrvata priznata i ozvaničena komemoriranjima, a progonstva završila povratkom, te mnogi Srbi za počinjene zločine nad njima kažnjeni. To se ne može reći za ratna stradanja i progonstva Srba", smatra saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga.

"Država ne može biti opravdanje"

"Svatko tko misli da država može biti opravdanje za ovakve zločine, svatko tko misli da se sloboda može graditi ostavljajući ovakvu vrstu tragova iza sebe, teško griješi", navodi predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Zločine, kaže, ne smijemo zaboraviti, ali razloga za mržnju nema. "Okupljat ćemo se u najboljoj vjeri, poštujući zločine koji su prošli i naši sugrađani Hrvati, i poštujući stradanja sunarodnjaka Srba, stvoriti društvo mira", dodaje Pupovac.

Na mir se jučer pozivalo i s glavnog kninskog trga. Dan poslije, tema je to u Kninu i okolici.

"Smatram da je napravljen otklon od svih prethodnih godina, tu prvenstveno mislim da govor premijera Plenkovića, koji je zaista prvi put jasno i nedvosmisleno kazao da postoje i srpske žrtve", smatra načelnik Općine Biskupija Milan Đurđević.

"Neka se pomire više, šta ću ja živit još? Neka živi narod, u slozi. Ne more se te više gonit, ništa", kazala je Bosiljka Šare, stanovnica Uzdolja.

Mladi žive u slozi

A u slozi se, kažu mladi Kninjani, već živi. "Mene, iskreno, ne interesira jer smo svi isti. Nema tu razlike među nama. I stric mi je poginija u ratu, imamo obilježja i mi njihova strana", navodi Ana iz Knina.

"Mi gledamo da je to bilo prije nas, mi smo sad tu, nije nam bitno tko je i šta je, svi smo mi isti, svi treba da se družimo", smatra Marija.

Ljudi odlaze iz grada

I kažu - mnogo važnije od pitanja njihovog suživota su stvarni problemi. Oni koji Kninu ostanu nakon što ga državni vrh napusti.

"Obećanja je bilo, al slabo se toga ostvarilo", kaže Gordana iz Knina i navodi da je najveći problem posao i radno mjesto. "Ljudi odlaze, mladi odlaze", dodaje.

U posljednjih nekoliko godina, Zvonimirov grad napustila je trećina stanovnika. No, oni koji su ostali, poput nekih obitelji s četvero djece, kažu - život je ovdje lijep.

"Meni je dobro, zbog djece je odlično. Nema nekih strahova da će skrenuti s nekog puta, bar zasad", smatra Marija iz Kistanja.

A put Knina, u skoroj je budućnosti, kroz turizam, kapitalizirati bogomdan položaj. Blizinu Dinare i Nacionalnog parka Krka. A do kraja 2023. u niz projekata bit će uloženo i 180 milijuna kuna iz europske blagajne.

Vlada nije ispunila sva obećanja

Gradonačelnik Knina Marko Jelić kaže da su sa sjednice Vlade u 2017. godini neka obećanja državnog vrha ostala neispunjena.

"Neka su ispunili. Park prirode Dinara, rješavanje dugova koje smo imali prema državi - to smo uredno riješili. Ali, evo, vojarna Krka koja praktički tri godine imamo stano dopunjavanje dokumentacije, nešto što nam osigurava radna mjesta", kazao je Jelić i dodao da je tu i poslovna zona koja je šumsko zemljište, iako su poznati investitori.

"Moramo čekati isplatu vrijednosti šumskog zemljišta. To su neke stvari koje su proceduralno besmislene, a mogli smo puno brže i ne bi nikoga oštetili. Mi smo država, razina državne vlasti, jedinica lokalne samouprave. Neiskorišteno državno zemljište treba dati nama da možemo što prije revitalizirati", objasnio je Jelić.

Čeka se otvaranje radnih mjesta

Navodi da bi se otvorila brojna radna mjesta u ta dva projetka. "Ovdje imamo tri poduzetnika na poslovnoj zoni. To bi bilo od 15 do 30 radnih mjesta, ovisno o tome kako bi oni širili kapacitete. Otvaranjem Nacinalnog parka bi bilo sigurno 40 radnih mjesta", objasnio je Jelić.

Kaže kako je zadovoljan i sretan zbog jučerašnje proslave obljetnice. "Mi to u Kninu inače živimo, mi smo takav grad iako su nas često htjeli problematizirati. To je jedna dobra priča koju smo mi zagovarali ovdje zadnje tri godine i došlo je napokon do toga", kazao je Jelić.

Kaže da on, kao gradonačelnik grada u kojemu su građani došli odsvakuda, imao misiju.

"Bila mi je misija da normalno živimo i da propagiramo kršćanske vrijednosti društva u kojem želimo živjeti i koje želimo graditi", zaključio je Jelić.

