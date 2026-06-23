Odzvonilo vožnji po žutim trakama? Građani se masovno pobunili, grad najavio aktivnosti

Grad Zagreb u suradnji s Prometnim fakultetom i tvrtkom Ernst & Young izradio je studiju na temu ubrzavanja javnog prijevoza u Zagrebu. Rezultate istraživanja javnog mnijenja, koje su krajem 2025. godine ZET i Grad Zagreb proveli na temu javnog prijevoza u Zagrebu, predstavio je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.

Riječ je o reprezentativnom anketnom istraživanju, provedenom na 929 ispitanika u Zagrebu, u kojem je nizom pitanja postignut puno dublji uvid u navike Zagrepčana s obzirom na korištenje javnog prijevoza. No najvažniji cilj istraživanja bio je saznati kojim aktivnostima potaknuti Zagrepčane na češće korištenje javnog prijevoza, navode iz Grada.

"Najvažniji je rezultat provedenog istraživanja da bi Zagrepčani više koristili javni prijevoz kada bi bio učestaliji, pouzdaniji i brži. Tako čak 85 % građana ističe pridržavanje voznog reda kao razlog koji bi ih potaknuo na češće korištenje javnog prijevoza, 83 % građana ističe da bi ih na češće korištenje javnog prijevoza potaknula pouzdanost dolazaka i odlazaka, a 82 % ističe češće polaske kao poticaj za korištenje javnog prijevoza", istaknuo je Bogdanović.

ZET i Grad Zagreb navode kako zajedničkim investicijama i aktivnostima u nekoliko proteklih godina rade na sve tri navedene dimenzije poboljšanja kvalitete javnog prijevoza koje su Zagrepčani istaknuli kao najvažnije.

“Kupnjom novih 40 kraćih tramvaja i nabavom još 20 novih dužih, investicijom vrijednom ukupno oko 170 milijuna eura, ZET ne samo da obnavlja svoju flotu već i povećava broj tramvaja, što je preduvjet za progušćivanje voznog reda koje se očekuje već najesen. Za pouzdanost voznog reda i brzinu tramvaja ključno je pak prioritiziranje javnog prijevoza na raskrižjima, koje se postiže sustavnim uključivanjem sve većeg broja raskrižja u Centar za upravljanje prometom, kao i bolje štićenje žute trake, koje je važno u onim dionicama gdje tramvaj dijeli istu traku s cestovnim prometom. Centar za upravljanje prometom u stvarnom vremenu prati stanje na cestama te omogućuje promet koji je protočniji, s manje gužvi, prioritizirajući javni prijevoz", dodao je Bogdanović.

Grad Zagreb dosad je u ovaj projekt uložio više od 30 milijuna eura. Trenutačno su na sustav povezana 192 semaforizirana raskrižja, što podrazumijeva modernizirane semafore, postavljene nove konzole, instalirane kamere i uspostavljen digitalni nadzor. Plan je da do 2028. svih 487 raskrižja u Zagrebu bude integrirano u jedinstveni sustav upravljanja, navodi se u priopćenju Grada.

"Ugodno smo iznenađeni nalazom prema kojem se 83 % građana koji su sudjelovali u istraživanju slaže s tvrdnjom po kojoj je sudionike u prometu koji ne poštuju žute trake potrebno kažnjavati. I ne samo to, uvjerljiva većina od 68 % ispitanih slaže se s tvrdnjom da je na semaforima potrebno dati prioritet javnom prijevozu autobusima i tramvajima iako će to usporiti ostale oblike prometa​. Takvi stavovi građana, koji uvjerljivom većinom podržavaju daljnje mjere prioritizacije javnog prijevoza, daju nam jasan smjer i putokaz za daljnje aktivnosti", istaknuo je Bogdanović.