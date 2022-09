Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je kako se s tržišta opozivaju obiteljski stolni noževi od nehrđajućeg čelika.

Naime, opozivaju se stolni noževi od nehrđajućeg čelika, Coltelli da tavola Family inox, trgovačkog naziva Family IT, pakiranje od 6 noževa, oznaka barkoda: 8050238006444, zbog utvrđene veće migracije kroma.

Proizvod nije u skladu s Uredbom EZ br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ, izvijestili su iz Inspektorata.

Podatci o proizvodu: Uvoznik: Family IT, via Manfredo Camperio 14, 20123 Milano, Italija; dobavljač: YIWU QICHUAN COMMODITY PURSACHE CO Ltd, Room 2608, Futian Building 1121, Chouzhou, North Road, Yiwu city, Zhejiang, Kina; stavlja na tržište: LOTUS CENTAR d.o.o., Samoborska cesta 145, Zagreb; podrijetlo proizvoda: Kina.