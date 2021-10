Grad Zagreb objavio je kako će promet funkcionirati za blagdan Svih Svetih.

Na blagdan Svih Svetih u Zagrebu će se prometovati prema privremenoj regulaciji koji će u zonama glavnih gradskih groblja na snazi biti od 23. listopada do 2. studenog. Stroži režim ograničenja prometa provodit će se na blagdan Svih Svetih u zoni svih gradskih groblja.

Od subote 24. do petka 29. listopada i u utorak 2. studenog od 7:30 do 21 sat na snazi će biti zabrana prometa Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea, za sva motorna vozila osim redovnih autobusnih linija ZET–a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

Subota 30. listopada i nedjelja 31. listopada od 7:30 do 21 sat:

Na snazi će biti zabrana prometa u Aleji H. Bollea i Mirogojskom do Aleje Hermana Bollea za sva motorna vozila osim vozila ZET-a,

Prijevoz autobusima odvijat će se redovnom trasom uz pojačanje linije 106 prema potrebi i mogućnosti.

Ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza, a uspostavlja se novo privremeno stajalište ispred mrtvačnice.

Detaljni regulaciju prometa uoči i na blagdan Svih Svetih pogledajte u dokumentu ispod.