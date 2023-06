Grad Krk ni neuredni turisti ne zaustavljaju da postane zero waste otok: Ulažu u edukaciju i nadzorne kamere

Građevinski otpad, kauč, namještaj pa nakon nekoliko dana ponovno ista stvar. Zeleni otok u Korniću postao je deponij.

"Nije to samo bilo do pola ceste, bilo je otpada i pored i iza posvuda, gdje god se moglo baciti", kazao je Šimun iz Kornića.

"Katastrofa, ljudi su stvarno i bezobrazni i dođu s nekom drugačijom kulturom nego što je kod nas", dodao je mještanin Siniša.

Otočani odvajaju 62 posto otpada. Ovakav nered trn im je u oku. Brzo su sve prijavili, a sanirano je po hitnom postupku.

"Cijena koju će sada korisnik zbog tog ilegalnog načina odlaganja platiti iznosi oko 600 eura", kazao je pomoćnik direktora Ponikve eko otok Krk Ivan Jurešić.

Tu je i komunalna kazna od još 150 eura i sat edukacije.

"Otišli smo do gospode, razgovarali s njima, stvarno su bili susretljivi. Priznali su da nisu znali, rekli smo im gdje to mogu odvesti i na kraju smo uspjeli s njima dogovoriti da se to odveze o njihovu trošku", objasnila je Ivana Mrakovčić iz Eko patrole.

Takvi prizori nisu rijetkost ni u šumi. Ljuti to vikendaše koji su pravila ekološkog otoka prihvatili.

"Kad se skupi tog zelenja kojeg u proljeće ima puno, potrpamo ga u vreće i onda ili pozovemo kontejner kad ga je puno, ili poslažemo tu i sa svakim odvozom biootpada odlazi jedna vreća. Meni je to zadovoljstvo jer vidim da ima rezultata", rekla je Vesna.

Uz odvoz otpada "od vrata do vrata", kontejnere za glomazni otpad na vlastitom pragu, na otoku je i osam reciklažnih dvorišta, a na red će sada paziti i nove kamere.

"Grad Krk ima 60 nadzornih kamera na javnim površinama u gradu, a sada ćemo dodatno uložiti u sva mjesta na kojima se nalaze poluukopani spremnici kako bi komunalni redari mogli intervenirati preko kamera", objasnio je gradonačelnik Grada Krka Darijo Vasilić.

Ekopatroli najviše posla zadaju prenatrpani miješani komunalni otpadi i ljudi koji ne razdvajaju otpad dovoljno, rekla je voditeljica Ekopatrole Sara Kirinčić

Ali Ponikve ne odustaju. Upozorenja, edukacija, pa i kazne - sa svime se nastavlja. Jer cilj je jedan - postati zero waste otok i odvajati 70 posto otpada.

