Ključ tragedije s Paga moglo bi biti psihijatrijsko vještačenje oca koji je svoju djecu bacio s terase. Gost Dnevnika Nove TV bio je Špiro Janović, stalni sudski vještak za psihijatriju, koji je komentirao slučaj.

Vještačenje će u slučaju s Paga još pričekati, jer rješenje DORH-a o provođenju istrage mora postati pravomoćno. Nakon toga slijedi ispitivanje svjedoka. Tek je onda za očekivati da će na red doći sudski vještaci koji će temeljem iskaza moći steći širu sliku obiteljske drame na otoku Pagu.

Na koje pitanje treba odgovoriti vještačenje?

Prije svega je li počinitelj ovog nedjela bio svjestan svojih postupaka i je li mogao upravljati njima u momentu počinjenja predmetnog kaznenog djela. Tu je i pitanje je li bolovao ili boluje od teške duševne bolesti. U takvim slučajevima i u ovako složenim slučajevima koristi se tim vještaka u ustanovama gdje se provodi vještačenje.

Što ako se otac odluči braniti šutnjom? Koliko to može zakomplicirati vještačenje?

U posljednje vrijeme to je vrlo česta strategija i obrana to često preporuča svojim klijentima. To im nekad ne ide u korist. U takvom slučaju se ne može, po zakonu, govoriti o predmetnom štetnom djelu, ali se može slika o funkcioniranju osobe provesti na temelju cjelokupne njegove prethodne povijesti i na temelju toga kakav je on danas. Tako da se sa vrlo visokom vjerovatnošću može ekstrapolirati kakvo je njegovo stanje bilo u momentu počinjenja djela.

Koliko dugo vještačenje može trajati?

Zavisi od složenosti slučaja. Nekad je potrebno 20 minuta, ali najčešće traje satima, pa i danima.

Što ako je netko konzumirao alkohol i drogu? Je li to dovoljno za neubrojivost?

Zakonodavac smatra da uzimanje takvih supstanci predstavlja otežavajuću okolnost, jer je osoba morala znati i mogla znati da to može dovesti u situaciju da počini takvo djelo. Alkohol i narkotici ne mogu dovesti do situacije da osoba ne bi bila odgovorna za djelo koje je počinila.

Što se treba dogoditi da osoba bude proglašena neubrojivom?

Mora pokazati vrlo ozbiljne simptome poput halucinacija, sumanutih misli, sumanutih ideja, jednog potpunog nevladanja sa sobom. Nije jedino bitno da čovjek ima jednu tešku psihijatrijsku dijagnozu. Bitno je da u samom momentu nedjela nije bio sposoban upravljati sobom.

Što će u ovoj situaiciji biti ako otac bude proglašen neubrojivim?

Naglašavam da su to vrlo rijetke situacije. Proglašenje osobe neubrojivom znači da on izlazi iz pravosudnog sustava, da on ne ide u zatvor. No, to ne znači da je slobodan, da ide kući. Osoba ne ide onda u klasičan zatvor, već u ustanovu, tipa Vrapče, Popovača i slično gdje onda pod nadzorom liječnika pokušava riješiti tu bolest. Takvo liječenje može trajati godinama.

