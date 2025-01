Šef oporbe o aferi Dabro i Plenkoviću: "Bitno je ono što se događa iza ostavke"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u Dnevniku Nove TV i komentirao skandal bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre.

Što o snimci koja prikazuje dojučerašnjeg potpredsjednika Vlade kako kroz otvoreni prozor tijekom vožnje puca iz automobila misli najveća oporbena stranka, Hajdaš Dončić je ispričao reporterki Dnevnika Nove TV Barbari Štrbac.

"Ostavka je bila očekivana samo što je bitno ono što se događa iza ostavke. Prije svega bitno je saznati je li Dabro podnio ostavku sam ili ga je na to natjerao Plenković. Ono što je bitnije u toj cijeloj priči to što je Dabro pričao da postoji kriminal u Hrvatskim šumama i općenito u poljoprivredi i o tome obavijestio Plenkovića. Ako on na to nije reagirao, znači da je također u određenom kaznenom djelu", započeo je Hajdaš Dončić pa dodao.

"Dakle, ako si ti premijer koji ne zna što ti rade tvoji ministri i ako ih ne možeš zaštiti, ti ne možeš voditi Hrvatsku", kazao je.

Osvrnuo se i na Dabrovo upozorenje prema premijeru Plenkoviću.

"Plenković je trebao odmah prijaviti taj kriminal. Pošto vjerojatno na speed dialu ili na Siri ima Turudića, trebao je obavijestiti državnog odvjetnika. To kao premijer može i trebao je saznanja koje je dobio od svojeg potpredsjednika obavijestiti dalje nadležne institucije koje se bave time", rekao je čelnik SDP-a pa komentirao šefa vladajuće stranke.

"To je klasičan Plenković koji manipulacijom javnog prostora pokušava odvući od istine. On je svjestan da njegov brod u ovom vremenu tone. Zapravo, to nije brod, to je flota Titanica koja tone. Poznajući njegov habitus, on će prvi pobjeći. Nesposoban je, ne može upravljati i neodgovoran je", rekao je Hajdaš Dončić pa dodao da veću odgovornost stavlja na premijera, a ne bivšeg ministra.

"On je vođa ekipe, on je trener. On je mogao dati veto na ministra. On je odgovoran za to i jedino rješenje je da idemo na prijevremene izbore", dodao je.

Reporterka ga je potom podsjetila da je i SDP nakon izbora pregovarao s DP-om.

"Dakle, prvo i prvo nismo se dogovarali nego smo razgovarali o konstituiranju Sabora. To se razlikuje. S DP-om SDP nikad ne bi bio u Vladi i dok sam ja predsjednik stranke nikada neće biti. Dokazano je i pokazano je da je DP ništa drugo nego HDZ 2.0. Da imaju morala i časti, nakon ovoga bi napustili Vladu. Sad je pitanje za DP, hoće li ostati u Vladi, a premijer ih nije zaštito, ili će ostati u Vladi. Pitanje je je li im dražih pet, šest tisuća eura mjesečno ili čast. Ovo je stvar DP-a i HDZ-a", rekao je.

Komentirao je i navode da će novi ministar ponovno doći iz DP-a.

"Znači jasno je, ipak će imati pet do sedam tisuća eura u džepu, a nećemo više izigravati neke domoljube i ljude koji su alternativa. Nakon današnjeg dana, ako ovako ostane, DP jednako HDZ 2.0", rekao je Hajdaš Dončić pa dodao da su jedino rješenje novi izbori.

"Samo pritiskom se može nešto postići. Primjećujem da se ova spirala Andreja Plenkovića lagano raspada i vidjet ćemo možemo li doći do većine u parlamentu. Ako ne, bit ćemo kao i sada, glasni i nuditi rješenja", rekao je.

Na pitanje o tome tko će im biti saveznici u borbi protiv HDZ-a, Hajdaš Dončić je odgovorio ovako.

"Vidjet ćemo hoće li ljudi iz DP-a doći, kao i Domina. Ljudi koji nam ne pripadaju svjetonazorski. Vidjet ćemo je li im važniji dignitet i čast ili im je važnije da pet, šest tisuća eura još tri i pol godine. Sve ovisi o njima, ja više ništa neću govoriti. Samo znam da se SDP sprema i uskoro ćemo biti prva, ne druga politička stranka u Hrvatskoj."

"Razgovarat ćemo s oporbom i imat ćemo neku akciju. Samo ću naglasiti, SDP je taj kojeg se pita. Mi smo trenutno najveća oporbena stranka u parlamentu i uskoro ćemo biti prva stranka u Hrvatskoj. Razgovarat ćemo s kolegama u vodstvu kluba. Imamo neke odbore koje će zahtijevati određene odgovore, ali samu taktiku prepustite nama. Ponekad je dobro imati taktiku iznenađenja", rekao je Hajdaš Dončić za kraj.

Pročitajte i ovo u Španjolskoj VIDEO Strašna nesreća na skijalištu: Više od 30 ozlijeđenih, pogledajte što se dogodilo

Pročitajte i ovo sve zbog sporne snimke Oglasili su se iz Hrvatskih šuma nakon Dabrinih optužbi

Pročitajte i ovo u Sisačko-moslavačkoj županiji Renovirala kuću pa se šokirala što je pronašla: Policija odmah stigla

Pročitajte i ovo skandalozna snimka Dabro nakon snimke i ostavke poručio: "Oni ne znaju..."