Biste li dali ruku u vatru da je ministar Krstičević posao s nabavom aviona odradio u dobroj vjeri?

Apsolutno je posao rađen u dobroj vjeri. Mislim da su tu ključne dvije izjave. Jedna je ona koja je došla od predstavnika države Izrael koji je rekao da Hrvatska nema odgovornosti, da je Izrael trebao ishoditi dozvolu od SAD-a. A i priopćenje veleposlanika SAD-a da Hrvatska nema u ovom poslu odgovornost, i da SAD i Izrael nisu uspjele postići dogovor i posao se nije realizirao.

Amerikanci su slali signale. Zašto se Vlada oglušivala?

Moramo zamisliti situaciju iz običnog života. Kada želite kupiti kuću i prodavatelj vam kaže da će ishoditi potrebne papire, ako on to ne uspije, taj se posao neće realizirati. I ovdje se dogodilo isto. Izrael je želio prodati avione, nije ishodio potrebnu dozvolu od SAD-a i posao nije realiziran. Hrvatska je željela za vrlo dobar iznos, ne preskupo, kupiti izvrsne avione s odličnom izraelskom tehnologijom. Pokušali smo, nismo ovoga puta uspjeli. Ali imamo prilike i napravit ćemo to drugi put.

Ako je posao tako dobro odrađen, zašto premijer mijenja tim za novu nabavku?

Zato što ćemo pomnije ući u analizu ovoga posla. Čuli ste i danas. Mnoge države nisu uspjele realizirati takve projekte. Indija, Kanada… Razgovarao sam nedavno s predsjednikom parlamenta Kanade koji mi je rekao da su oni avione za bolničke svrhe kupovali više od desetljeća.

Ako mijenja tim, onda posao nije dobro odrađen.

Ovo su financijski jako zahtjevni poslovi i očito je da ih nije lagano realizirati. Odlučili smo, ova Vlada, po prvi puta u hrvatskoj povijesti ući u taj projekt nabave novih aviona. Bilo je napravljeno u dobroj vjeri, profesionalno, ali morate znati da su ovdje u igri bile tri strane. Jedna od njih nije napravila ono što se od nje očekivalo i posao nije realiziran.

Ministar je rekao da je sve rađeno u skladu s javnom nabavom. Zašto onda nisu ugrađena jamstva?

Zato što ugovor nije ni potpisan. Radilo se korak po korak i ne možete u fazi pregovaranja već imati jamstva za posao koji se treba prvo potpisati, dogovoriti i nakon toga bi bilo jamstava. U ovoj fazi to jednostavno nije bilo moguće.

Vi tvrdite da bi bilo jamstva u ugovoru?

Pretpostavljam da bi. On nije potpisan.

Niste to tako komunicirali.

Pretpostavljam. Nemam sve tehničke detalje ispred sebe, ali kada potpišete ugovor, kada se dogovorite i netko vam ne isporuči avione za koje ste se dogovorili, onda postoje penali. Mi smo ovdje bili u fazi dogovora. Izrael je preuzeo obavezu da će ishoditi dozvolu od SAD-a. Nije uspio i dogovornost nije na Hrvatskoj.

U potpunosti vjerujete nakon cijele ove priče ministru?

Vi mi objasnite zašto mu ne bih trebao vjerovati.

Zato što je posao propao.

Ako kaže Izrael i ako kaže SAD da Hrvatska nije odgovorna, preuzimaju odgovornost na sebe. Izrael je izravno rekao da je on odgovoran, a američki veleposlanik kaže da problem nije bio na hrvatskoj strani, onda vjerojatno te riječi nešto vrijede.

Amerikancima je to bilo malo kompliciranije.

Nije u konačnici. Vidjeli ste njihove zadnje izjave, priopćenje koje vrlo jasno definira što je bio problem, zašto nije realiziran posao i skida odgovornost s Hrvatske.

Vidjeli smo neugodnu raspravu između Pupovca i Zekanovića. Priliči li takav jezik u sabornici?

Iz dana u dan, a to svjedočite i vi i gledatelji, pokušavam smiriti rasprave i kanalizirati ih u normalnom i civiliziranom tonu, međutim, jedan dio zastupnika očito skreće pozornost na sebe tvrdom retorikom, uvredama, klevetama, optuživanjem i drugih ljudi i grupa, onih koji su različiti od njih i to nije dobro. Kao predsjednik Sabora mogu samo apelirati na zastupnice i zastupnike da to ne čine.

Pupovac je dio i vaše vladajuće većine. Jeste li mu rekli što?

Čuli ste danas našu zastupnicu Sunčanu Glavak koja je pozvala sve da ne koriste takvu retoriku, da izbjegavaju uvrede na bio čiji račun, da vode računa o dignitetu i dostojanstvu druge osobe. Nastavit ću apelirati jer smatram da za Hrvatsku nije korisno da se na ovaj način razgovara u Saboru. Ta se atmosfera onda prenosi i na društvo i onda je to odgovornost politike.

Bulj je kažnjen, dva dana ne smije u sabornicu. Neki smatraju da je ta kazna previše.

Pustite gledateljima snimku jučerašnjeg dana i vidjet ćete da ga je kolega Brkić ne znam koliko puta upozorio da prestane govoriti, da je isteklo vrijeme. On se oglušivao kada je dobio prvu opomenu, drugu, treću. Jednostavno je o ovo bio jedini način da se gospodina zastupnika disciplinira. Morate prihvatiti činjenicu da ako želimo voditi sjednice. Ako želimo održavati mir, moramo se tada koristiti i služiti poslovnikom Sabora koji jasno definira pravila. Ako netko namjerno krši pravila iz dana u dan, ako se ne želi ponašati u skladu sa zakonom, odnosno pravilima, taj mora biti sankcioniran.

Postoji red i kod vas na televiziji. Ne možete ovaj prilog imati 20 minuta, jer on traje kraće. Važno je građanima reći da Sabor ima svoju proceduru. To ne znači uskraćivanje slobode govora niti bilo kakvo uskraćivanje demokratskih prava. Međutim, dio demokracije je procedura i ona je iznimno bitna. Da bi svi bili ravnopravni, moramo poštovati pravila.

Lex Škibola bio je uvjet za vaše imenovanje. Nije prošao u Strasborugu. Osjećate li se politički odgovornim?

Taj zakon smo donijeli u najboljoj vjeri. Željeli smo pomoći ljudima koji su imali takve kredite. Danas smo dobili informaciju da je Europski sud presudio da zakon nije u skladu s pravilima i s pravnom stečevinom. Analizirat ćemo što točno u toj presudi piše i pokušati pomoći ljudima koji su se našli u tako nezavidnoj situaciji.

Osjećate li se malo krivim?

Rađeno je sve u najboljoj vjeri. Cijela vladajuća većina u Saboru, zajedno s gospodinom Škibolom tražila je načina kako pomoći ljudima koji su uzeli te kredite. Napravljen je zakon. Sada smo čuli da je Europski sud o tom zakonu iznio sud koji nije za Hrvatsku povoljan. Nakon analize tražit ćemo način kako možemo pomoći tim ljudima.

Očekuje se rasplet afere SMS koja je uzdrmala HDZ-ove redove. Vjerujete li svom zamjeniku Milijanu Brkiću?

Vi stalno mene pitate vjerujem li ja nekome. To nije pitanje mojeg vjerovanja prema nekome. Ovdje se radi o istrazi. Očekujemo da će nadležna državna tijela reći što se točno dogodilo, imali li dogovornosti bilo koga. Oni koji su odgovorni trebali bi i odgovarati ili kazneno ili politički.

Nekakav Vaš instinkt?

Kako da ne bih u takvim situacijama govorio o svom instinktu. Ovdje su preozbiljne stvari. Radi se o teškim optužbama.

Sigurno imate više saznanja nego mi.

Ovo su vrlo osjetljive stvari. Ovdje su istrage. Ovdje rade ljudi koji su u nadležnim službama, državnim institucijama, uključeni su i DORH, policija, USKOK. Ne bih govorio o svojim osjećajima. Očekujem da ti ljudi profesionalno, kvalitetno, pošteno naprave svoj posao i da vidimo što se točno dogodilo.

