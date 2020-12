Ministri Vili Beroš i Radovan Fuchs stali su pred medije nakon sjednice Vlade na kojoj je objavljeno da od sljedećeg tjedna svi srednjoškolci prelaze na online nastavu.

Na sjednici Vlade premier Andrej Plenković objavio je da će svi srednjoškolci od 14. prosinca nastavu pratiti online. Kod kuće će učenici biti sve do 18. siječnja.

Nakon sjednice medijima su se obratili ministar zdravstva Vili Beroš te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Vili Beroš je najprije izvijestio o aktualnom stanju s epidemijom i podsjetio da je danas potvrđeno 1889 novih slučajeva zaraze, a u posljednja 24 sata 59 osoba je preminulo.

''Hrvatski zavod za hitnu medicinu uspostavit će u svim jedinicama u kojima se liječe oboljeli od COVID-19 infekcije videovezu kojom će liječnici moći međusobno komunicirati'', rekao je i dodao da će

''Zbog specifičnog obračuna plaće moguće je da su pojedini zdravstveni djelatnici pri premještaju u druge ustanove ostvarili više prekovremenih sati pa će im se omogućiti da odaberu ono što je za njih povoljnije'', kazao je i dodao da će se zaostaci isplatiti u siječnju.

''Liječnici i znanstvenici šalju ohrabrujuću poruku''

Osvrnuo se i na posljednji apel liječnika i znanstvenika.

''Oni šalju jednu ohrabrujuću poruku jedinstvenog stava struke jer dosad je bilo nekoliko različitih tonova koji su bili motivirani osobnim elementima ili znanstvenim nadmetanjima koja su bila kontradiktorna.

Mišljenja smo da su sve naše odluke temeljene na struci i znanosti i kada tako iščitavate apel znanstvenika onda je potpuno jasno da je većina njihovih mišljenja i zahtjeva potpuno u suglasnosti s Nacionalnim stožerom. Naša jedina i osnovna polazišna točka je znanost'', poručio je.

Beroš je komentirao oštre poruke varaždinskog župana Radimira Čačića.

''Nisam svjesno lagao kada je riječ o činjenicama. Ta izjava se može shvaćati u drugom kontekstu. Riječ je o učinku mjera. Učinak mjera nije onakav kakav smo mi željeli. Možda se to donosi na to. Sa županom Čačićem razgovarao sam u nekoliko navrata. Naš stav je jedinstven. Stožer je podržao oštrije mjere, one su na snazi neko vrijeme i vidjet ćemo rezultate'', poručio je Beroš.

Fuchs o online nastavi

Ministar zdravstva Radovan Fuchs komentirao je novu odluku kojom srednjoškolci od 14. prosinca do 18. siječnja prelaze na online nastavu.

''Mislimo da se ovakav model pokazao uspješnim i dobrim u našoj situaciji. Mi nemamo neku jako veliku incidenciju među učenicima, ona je više-manje onakva kakva je bila i na početku, održavala je ukupni porast koji se događao u općoj populaciji, ali na daleko nižoj razini'', kazao je. Dodao je da neke županije već funkcioniraju po modelu online nastave, kao i da prvi problem sa zarazom učenika mogao biti u javnom prijevozu.