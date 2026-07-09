Hrvatska dobila posebni rezervat

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku o financiranju troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije te povećala sredstva HŽ Putničkom prijevozu za javni željeznički prijevoz putnika.

Radi se o jedinicama lokalne samouprave koje su izložene znatnom financijskom opterećenju uslijed povećanih količina miješanog komunalnog otpada te udaljenosti najbližih raspoloživih odlagališta izvan područja njihove županije, a sredstva u iznosu od dva milijuna eura za financiranje troškova prijevoza osiguravaju se do izgradnje centara za gospodarenje otpadom na njihovom području.

Financiranje se osigurava u 100-postotnom iznosu, a sveukupni iznos koji Fond za zaštitu okoliša dodjeljuje po županiji s kojima će potpisati ugovore ne smije prelaziti milijun eura.

Kako pojašnjavaju iz Vlade, uslijed kontinuiranog opterećenja sustava gospodarenja otpadom, kojemu pridonose intenzivne turističke aktivnosti tijekom većeg dijela godine, količine nastalog otpada premašuju raspoložive kapacitete za njegovo zbrinjavanje, zbog čega neki gradovi i općine Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije moraju otpad prevoziti na zbrinjavanje na najbliže raspoloživo odlagalište izvan područja svoje županije.

Ministarstvu unutarnjih poslova odobreno je, bez naknadne, na privremeno korištenje 355 uredskih, stambeno-uredskih, stambenih i sanitarnih kontejnera, kao i 1600 poljskih kreveta, 3600 deka te po 4000 jastuka, jastučnica i plahti iz strateških robnih zaliha za potrebe uspostave privremenog centra za granične procedure provođenja postupaka kontrole nezakonitih kretanja te registracije stranih državljana.

Proglašen Posebni rezervat "Poljana"

Vlada je uredbom proglasila Posebni rezervat "Poljana", koji se nalazi na jugozapadnim obroncima Papuka s najvišom kotom Poljana na 530 metara nadmorske visine unutar Požeško-slavonske županije.

"Riječ je o vrijednoj inicijativi Ustanove koja upravlja zaštićenim prirodnim područjima Požeško-slavonske županije na temelju koje je Ministarstvo izradilo stručnu podlogu koja je pokazala da je potrebno zaštititi ovo vrijedno šumsko područje, područje pod bogatom šumskom vegetacijom, te proglasiti kategoriju zaštite posebni rezervat", istaknula je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Područje Posebnog rezervata predstavlja iznimno vrijedno prirodno stanište s visokim stupnjem očuvanosti krajobraza i bioraznolikosti, a od ukupne površine od 234,91 hektara, čak 92 posto pokrivaju starije šumske zajednice.

Dana je suglasnost Javnoj ustanovi Park prirode Vransko jezero za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje projekta "Obnova i očuvanje voda i vezanih ciljnih staništa i vrsta ekološke mreže Vranskog jezera i Ravnih kotara" u visini od 1.967.340 eura bez PDV-a. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,35 milijuna eura bez PDV-a te stopa sufinanciranja iznosi gotovo 85 posto. Preostale troškove financirat će JU PP Vransko jezero i Hrvatske vode.

Vlada je donijela odluku o provedbi mjere "Projekti ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama" kojom se Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije zadužuje da u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doprinese prilagodbi klimatskim promjenama i zaštiti okoliša, ekosustava i bioraznolikosti u BiH u vrijednosti od pet milijuna eura. Sredstva su osigurana iz prihoda dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u RH.

Povećanje sredstava HŽ Putničkom prijevozu, doprinos Ukrajini 20 milijuna eura

Na sjednici je donesena i odluka o četvrtom dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti koji uključuje, naveo je ministar financija Tomislav Ćorić, preraspodjelu oslobođenih sredstava s projekta punionica na vodik i za električna vozila za uključivanje RH u europsku inicijativu AI Factories (AI tvornice) radi razvoja umjetne inteligencije i naprednih digitalnih tehnologija u Europi. "Vlada na ovaj način osigurava da se raspoloživa sredstva usmjerene u aktivnosti kojima se najbolje može ostvariti najveća dodana vrijednost za RH", dodao je Ćorić.

Vlada je izmijenila odluku o ranije sklopljenom ugovoru s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za razdoblje 2019.-2028., kojom se povećavaju sredstva za usluge javnog željezničkog prijevoza, budući da izvorno planirana sredstva, pojašnjeno je, nisu dostatna. Ukupni iznos predviđen odlukom iz 2018. godine iznosio je 613,2 milijuna eura te je u cijelosti iskorišten. Prema novim projekcijama, ukupni iznos povećava se na 1,1 milijardi eura, odnosno za preostalo razdoblje 2026.–2028. osigurava se još 509,2 milijuna eura.

Donesena je i odluka o doprinosu Republike Hrvatske Popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora u iznosu od 20 milijuna eura, a Vlada je upoznata s Memorandumom o suradnji u području prevencije i suzbijanja terorizma s BiH te pismom namjere o jačanju bilateralne obrambene suradnje sa Slovačkom Republikom.

Vlada je prihvatila izvješće o radu probacijske službe za 2025. godinu, tijekom koje je služba radila na izvršavanju 6630 predmeta, a za rad je utrošeno 706.000 eura. "Osobe koje su bile uključene u probaciju odradile su ukupno više od 321.000 sati rada za opće dobro, a bilo je zaposleno 104 službenika", naveo je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Prihvaćeno je i izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih tražbina za prošlu godinu, u kojoj je Agencija isplatila 816 radnika kod 61 stečajnog dužnika te 750 radnika na zahtjev 26 blokiranih poslodavaca, kao i 4,1 milijuna eura pomoći djeci čiji obveznik uzdržavanja ne izvršava svoju obvezu.

Vlada je prihvatila pokroviteljstva nad manifestacijom Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina 2026., proslavom makedonskog nacionalnog praznika "ILINDEN 1903.-2026." te "Lipovljanskim susretima".