Europska unija i ove godine dijeli eure za putovanja. Možete dobiti i do 510 eura, ali samo za troškove prijevoza.

Europska unija mladima nudi besplatna putovanja do Madrida, Pariza, Berlina, Amsederdama... Zvuči odlično, no do besplatnih karata nije tako lako doći.

Ima ih 20 tisuća - no za cijelu Europu. Za Hrvatsku je rezervirano 160. Mogu ih iskoristiti samo 18-godišnjaci - rođeni između 2. srpnja 2000. i 1. srpnja 2001.

Prvi korak za sufinancirano putovanje je popuniti obrazac na Europskom portalu za mlade i čekati do lipnja hoćete li biti odabrani.

Sretnici će dobiti vaučere u iznosu do maksimalno 510 eura, a mijenjat će ih za željezničke karte. Iznimno mogu tražiti i autobusne ili zrakoplovne karte žive li u udaljenim područjima.

Jednom kad karte nabavite morate ih iskoristiti od prvog kolovoza do kraja siječnja 2020. Putovanje može trajati najmanje jedan, a najviše 30 dana.

Destinacije putovanja moraju biti isključivo unutar Europske unije, a troškovi smještaja nisu pokriveni. Iz Komisije osamnaestogodišnjacima savjetuju da krevet traže u hostelima jer su oni najpovoljniji ili da se na društvenim mrežama povežu s drugim putnicima pa podjele troškove smještaja ili spavaju kod njih i obratno.

No kako svaki besplatni poklon nije baš uvijek potpuno besplatan, osim plaćanja smještaja, Unija od putnika očekuje da na svojem putovanju snime fotografije za društvene mreže. i objavite ih s #DiscoverEU, ne bi li njihovi prijatelji znali tko im je putovanje omogućio.

Mlade savjetuju da po povratku održe i prezentacije o putovanju u svojim školama kako bi na istu avanturu potaknuli nove naraštaje.

Tko ima 18 godina prijaviti se može do 16. svibnja. Treba još napomenuti kako putovanje vlakom može biti dugotrajno - do primjerice Praga ili Rima trebat će vam od 10 do 12 sati. No za utjehu toliko traju i najbrže linije od Osijeka do Splita.

