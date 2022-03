Digitalizacija poslovanja trenutno je u punom zamahu, a s Fina e-Računom se rješavate papirologije, ručnog potpisivanja i registratora te cjelokupno poslovanje selite u siguran i zaštićen online prostor.

Ubrzana digitalizacija usluga i proizvoda uvelike nam olakšava život, a u svakodnevnom poslovanju jedan od ključnih elemenata je e-račun. Više ne morate voditi brigu o papirnatim računima, jer se cjelokupni proces izdavanja, zaprimanja i arhiviranja Fina e-Računa obavlja online te je prilagođen korisniku.



Zbog lakoće poslovanja, sve se više poslovnih subjekata odlučuje na digitalizaciju, a kako bi im pružili podršku, Fina je omogućila svim novim korisnicima tri mjeseca korištenja e-Računa bez naknade. Sve što je potrebno je predati pristupnicu za Fina e-Račun u razdoblju od 7.03. do 1.04.



Korisnicima servisa Fina e-Račun omogućeno je slanje e-računa prema obveznicima javne nabave i drugim poslovnim subjektima, kao i zaprimanje e-računa. Nema ugovorne obaveze, a digitalni certifikati jamče visoki stupanj sigurnosti poslovanja. Korištenje Fina e-Računa prilagođeno je za sve vrste poslovnih subjekata, pa ga mogu koristiti i obrtnici, mali iznajmljivači, samostalne djelatnosti, male do srednje tvrtke i udruge, velike tvrtke te računovodstveni servisi.



Nakon što je 2019. godine na snagu stupio Zakon o obaveznom elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, radi se i na stvaranju preduvjeta za uvođenje obveznog e-računa među poslovnim subjektima. Iako trenutno e-Račun nije obavezan za poslovne korisnike, isti bi pomogao poduzetnicima da svoje obveze ispunjavaju na jednostavniji način. Država bi u tom slučaju imala bolji pregled nad stanjem gospodarstva te bi se time potaknula cjelokupnija digitalizacija poslovanja i društva.



Digitalizacija poslovanja trenutno je u punom zamahu, a s Fina e-Računom se rješavate papirologije, ručnog potpisivanja i registratora te cjelokupno poslovanje selite u siguran i zaštićen online prostor.



10 razloga zašto odabrati Fina e-Račun:



1. Bez ugovorne obveze: Jedni smo od rijetkih na tržištu koji klijente ne obvezuju ugovorom.

2. Smanjeni troškovi isporuke i obrade e-računa: e-račun se ne ispisuje i ne šalje poštom.

3. Trenutna dostava e-računa: Bez mogućnosti gubitka e-računa na putu do primatelja.

4. Kreiranje e-Uplatnice i slanje u sustav internet bankarstva: Omogućeno za korisnike web aplikacije Fina e-Račun registrirane u bankama s kojima Fina ima poslovnu suradnju.

5. Automatska obavijest o statusu i slanje obavijesti dobavljaču o podmirivanju e-računa: Odmah je vidljivo je li primatelj prihvatio ili odbio e-račun te njegov status.

6. Na mobilnoj aplikaciji mFina: Možete provjeriti i promijeniti status svojih e-računa te zaprimiti obavijest o primljenim e-računima.

7. Svi e-računi s pripadajućim prilozima se arhiviraju u sustav Fina e-Arhiv: Prema zakonu, zaprimljeni e-računi moraju se arhivirati na razdoblje od 11 godina, a budući da je Fina e-Račun povezan sa sustavom Fina e-Arhiv, ne morate se brinuti o njihovom pohranjivanju.

8. Pripadajući prilozi e-računa besplatno se arhiviraju u sustav Fina e-Arhiv.

9. Razmijenjeni e-računi su sigurno pohranjeni u izvornom obliku: Zadržavamo ih u XML obliku, zajedno s vizualizacijom u PDF-u i prilozima, a za cijelo vrijeme pohrane zajamčen je integritet sadržaja e-računa i autentičnost pošiljatelja.

10. Dodatna sigurnost: Arhivirani e-računi se dodatno potpisuju naprednim elektroničkim potpisom servisa Fina e-Arhiv u koji je ugrađen kvalificirani vremenski žig, čime se označava točno vrijeme ulaska e-računa na servis Fina e-Arhiv.



Kako biste koristili Fina e-Račun 3 mjeseca bez naknade, sve što je potrebno je:



• od 7.03. do 1.04. predati pristupnicu ili punomoć za Fina e-Račun

• Pristupnicu ili punomoć predati osobno u najbližu poslovnicu Fine ili online.



Iskoristite priliku i provjerite zašto je riječ o najkvalitetnijem rješenju na tržištu.