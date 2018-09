Mate Matić, odvjetnik komentatora Drage Ćosića potvrdio je da je njegov klijent u četvrtak dobio redovan otkaz skrivljenim ponašanjem, te najavio kako to zbog toga kreće u spor s javnom radiotelevizijom.

"Ja odluku o otkazu nisam vidio, dobio sam informaciju o otkazu od gospodina Ćosića. Ne radi se o izvanrednom otkazu nego redovnom otkazu zbog 'skrivljenog ponašanja' što jest nekakav blaži oblik od izvanrednog otkaza međutim, s druge strane sporazuma nema jer je sve medijski to otišlo predaleko tako da se nitko ne usuđuje napraviti bilo kakav kompromis", kazao je za DNEVNIK.hr odvjetnik Drage Ćosića Mate Matić.

Kako kaže, objektivno je bilo za očekivati da će se HRT odlučiti za tu varijantu no smatra da će u radnom sporu u koji kreću "dobiti priliku dokazati što je prava istina. A prava istina je daleko od ove medijske pompe i razloga zbog kojega je Drago Ćosić dobio status koji je dobio u medijima".

Kreću u radni spor

"Nismo razočarani što sve ide tim putem jer je to pravi put da se sazna istina", dodaje Matić. Kod ovakve vrste otkaza nema otpremnine, sam otkaz je nešto povoljniji u smislu plaća.

"Da bi netko dobio otkaz mora biti utvrđeno njegovo skrivljeno ponašanje, a ja sam uvjeren da elemenata za to nema, kao što tvrdim da nema elemenata za nekakav kazneni progon iako se jesu provodili izvidi u DORH-u. Mislim da bi njegovo postupanje teško moglo ući u sferu bilo kakve kaznene odgovornosti jer ne vidim koje bi to djelo bilo jer, ako nije on uzeo ni jednu kunu kao što sam tvrdi, onda ne znam o čemu se može raditi. Davanje karata koje dobije bilo koja medijska kuća, to je uobičajena praksa koja traje dugo godina. U postupku će se i to utvrditi. Optimist sam bez obzira na sadašnju situaciju koja trenutno ne izgleda bajna", pojasnio je Matić.

"Radni spor ide na to da se pobije otkaz, tvrdimo da nema osnova za to i nema skrivljenog ponašanja. Pristalica sam da se ovakvi sporovi što brže i što tiše riješe. U samom početku je javna televizija bila za sporazumni model rješenja, ali kad su mediji to počeli 'razvaljivati', bilo je nemoguće više razgovarati o dogovoru", zaključio je odvjetnik Drage Ćosića Mate Matić.

Podsjetimo, javna radiotelevizija je pokrenula postupak utvrđivanja povrede radne obveze za nekoliko svojih djelatnika vezano za zloupotrebu ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo (SP) u Rusiji. Naime, nakon što su se četiri ulaznice za finale SP-a pojavile u prodaji, FIFA (Svjetska nogometna organizacija) zatražila je od EBU (Europska unija javnih televizija), čiji je javna rariotelevizija član, objašnjenje o okolnostima pojavljivanja spornih karata u prodaji.

U utorak je DORH potvrdio da je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu počelo izvide o preprodaji karata za to Svjetsko nogometno prvenstvo.

Razrješenja na javnoj radioteleviziji

Glavni ravnatelj javne radiotelevizije Kazimir Bačić donio je odluku o razrješenju ravnatelja Poslovne jedinice produkcija Joze Barišića i ravnatelja PJ Tehnologije Nikole Bonačića Krešića.

Kako Hina neslužbeno doznaje, ravnatelj produkcije javne radiotelevizije Jozo Barišić razriješen je u četvrtak na vlastiti zahtjev i na njegovo mjesto u petak kao vršitelj dužnosti ravnatelja produkcije dolazi Josip Krajina, a Bonačić Krešić razriješen je također na vlastiti zahtjev još u srijedu, a na njegovo mjesto kao vršitelj dužnosti dolazi Marko Malnar.

Razrješenje Joze Barišića uslijedilo je nakon medijskih napisa o navodno spornoj nabavi nekih programskih sadržaja iz vanjske produkcije, među kojima se spominje i serija "Je li moglo drugačije" na što je početkom ovog tjedna upozorio i Ogranak Hrvatskog novinarskog društva (HND) na javnoj televiziji.

S druge strane, kako se neslužbeno saznaje, ravnatelj tehnologije Bonačić Krešić razriješen je na osobni zahtjev nakon što je, navodno, predloženo povećanje za pedesetak djelatnika u njegovoj poslovnoj jedinici.

Najnovijom odlukom glavnog ravnatelja javne televizije Kazimira Bačića, u "starom" su sastavu Ravnateljstva javne radiotelevizije u punom mandatu ostali ravnatelj programa Renato Kunić i ravnatelj poslovanja Mislav Stipić. (Hina, M.V.)