DP najavljuje deklaraciju o BiH, Hodžić je ocjenjuje neprovedivom

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta (DP) Stipo Mlinarić najavio je za srijedu predstavljanje Deklaracije o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, dok je zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić ocijenio da takva inicijativa "nije provediva".

"Domovinski pokret sutra će predstaviti Deklaraciju", izjavio je Mlinarić u utorak, uoči sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima. Dodao je pritom da dokument koji se pojavio u javnosti nije službena verzija DP-a.

"Deklaraciju koju ćemo predstaviti koaliciji i cijeloj javnosti nitko nije vidio”, kazao je Mlinarić te napomenuo da će dokument najprije biti predstavljen koalicijskim partnerima, a potom saborskim klubovima i predsjedniku Republike.

Hodžić: Inicijativa ne pridonosi odnosima Hrvatske i BiH, a nije dobra ni za DP

Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić , međutim, izrazio je sumnju u provedivost DP-ove inicijative. Smatra da DP-ova deklaracija nije provediva i da su u DP-u toga svjesni.

"To sam im rekao i osobno prije dva do tri tjedna kada je ta tema prvi put izašla u javnost. Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini, da bi ljudi mogli postići dogovore o otvorenim pitanjima", izjavio je Hodžić uoči sastanka.

"Mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine", rekao je.

Hodžić smatra i da prijedlog "ne donosi ništa dobro ni DP-u" i da su to pokazale reakcije predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

"Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod i, nažalost, mislim da je timing u potpunosti promašen, kao i sam sadržaj te inicijative", poručio je Hodžić, ocijenivši da DP time pokušava popraviti svoj politički rejting i svoj imidž.

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS), također član vladajuće većine, smatra da su nesporazumi po pitanju DP-ove deklaracije riješeni. „Mislim da ta tema više nije tema, da su svi dionici u koaliciji našli zajednički jezik i da oko te teme nema više prijepora”, izjavio je.

Zekanović (HDS): Nema nikakve dramatike unutar vladajuće koalicije

Istaknuo je pritom da "nema nikakve dramatike" unutar vladajuće većine niti dramatičnih istupa DP-a i poručio da će koalicija u sadašnjem sastavu nastaviti upravljati državom u sljedećem razdoblju.

Na upite o mogućem pokretanju procesa istupanja Hrvata iz Federacije BiH, sva trojica su odbacila takvu mogućnost.

"Nemojte čitati stvari koje pozivaju na istupanja Hrvata, Domovinski pokret je ozbiljna stranka, ozbiljni ljudi su radili na toj deklaraciji”, kazao je Mlinarić.

Zekanović je takve izjave nazvao populističkim, a Hodžić ocijenio toliko nerealnim da je teško uopće razmišljati u tom smjeru. „Mislim da BiH kao zemlja tri konstitutivna naroda je na neki način osuđena na dogovore i na dijalog”, naglasio je Hodžić.