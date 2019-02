U Zagrebu je krenula podjela spremnika za biootpad koji se nema kamo odlagati. Kompostana bi se tek trebala graditi, ali ne u Zagrebu, već u Novskoj - gdje su građani danas prosvjedovali. O prosvjedima u Novskoj izvjestio je novinar Dino Goleš koji je ugostio bivšeg gradonačelnika Novske.

Dugoočekivani spremnici za biootpad stigli su na prve kućne pragove. Dobili su i letke na kojima piše što u smeđe kante smije, a što ne. Uskoro će kante dobiti svaka kuća u Zagrebu, a stanari zgrada dobit će 4 vrećice na mjesec koje će odvajati u posebne kontejnere. No kamo će čistoća odvoziti bio otpad?

„Podružnica Zrinjevac odnosno ovlaštenom uporabitelju podružnice Čistoća predaje taj prikupljenu otpad", rekla je Jasmina Zuber Majerić, pomoćnica voditelja podružnice Čistoća.

A te će uporabitelje, kažu oporbeni zastupnici, Zagrepčani skupo platiti.

„Između 200 i 300 eura po toni. Toliko će nas koštati zbrinjavanje jedne tone tog biootpada sve dok ne izgradimo vlastitu kompostanu“, rekao je Renato Petek, gradski zastupnik.

Grad je kompostanu htio graditi u Brezovici, no nakon prosvjeda građana od toga je odustao. Pa je raspisan natječaj za mjesta udaljena do 30 kilometara koja bi bila spremna preuzeti zagrebački bio otpad. Javila se samo 105 kilometra udaljena Novska. Novljani su zbog svega danas i prosvjedovali.

Gradonačelnik Novske, pak, uvjerava da je to dobra odluka. „Taj projekt zatvorenog postrojenja ne može ni na jedan način utjecati na zdravlje ljudi ni na okoliš, s tehnologijom koju predlažemo ne može širiti niti neugodne mirise“, uvjerava Marin Piletić, gradonačelnik Novske.

Nije Zagreb jedini koji svoj otpad želi u tuđem dvorištu. Dubrovnik je svoje smeće želio voziti u Gunju i Piškornicu. U Belišću pak tvrde da se ondje otpad noću dovozi iz svih krajeva Hrvatske.

"Međimurska, Čakovačka, Đakovačka, Slatinska, Osječka. Te sam sve vidio registracije“, rekao je Luka Buljan iz Belišća. Gradonačelnik Burić o svemu će se oglasiti sutra.

Tu bizarnostima s otpadom u Hrvatskoj nije kraj. Grad Prelog lider je u odvajanju otpada sa 60 posto. No prijete mu kazne jer prema loše napisanoj Uredbi "presporo" napreduje.

„Gdje se govori da je referentna godina 2015. kada smo mi već odvajali 50 posto. I sad kad za 2017. dodate 20 za 2018. još 6 dolazite do 26 posto otpada, što je gotovo neostvarivo“, objašnjava Siniša Radiković, direktor Pre-koma.

Zbog svega bi trebali platiti 25 tisuća kuna. Europska komisija upozorila je Hrvatsku da ne smije kažnjavati one koji ostvaruju natprosječne ciljeve, pa se očekuje da će Ministarstvo Prelogu progledati kroz prste.

"Tom otpadu ovdje nije mjesto!"

Vlado Klasan, bivši gradonačelnik Novske, je u razgovoru za Dnevnik Nove TV objasnio zašto su organizirali prosvjed.

"Opće je poznato da svaki grad i općina trebaju zbrinuti svoj otpad pa tako i biootpad. Naravno, mi smo svjesni da se tu događaju veliki problemi što se tiče zračenja, smrada, određenih kemijskih zagađenja i posebno se bojim, a to će se vjerojatno u budućnosti dogoditi, da će nam se na mala vrata proširiti aktivnosti te kompostane na druge aktivnosti, spalionicu i slično, što će nama donijetii biootpad i medicinski otpad kojima ovdje nije mjesto", kaže Klasan, dodajući da su u samo tri sata prikupili preko 700 potpisa protiv kompostane.

No, tu neće stati. "Radit ćemo dalje i do kraja tjedna do kada ćemo sigurno prikupiti nekoliko tisuća potpisa koje ćemo dati gradonačelniku kako bismo ga prisilili na referendum. Interesantno je da ni Zagreb nije htio kompostanu, nije htjela cijela Hrvatska, a hoće ju samo Novska. Zašto? Naravno, zbog osobnog interesa našeg gradonačelnika koji si gradi političko mjesto u Zagrebu u nekoj od fotelja Vlade, ministarstva ili Sabora", kaže Klasan.

Grad Zagreb odluku o odvozu biootpada u Novsku trebao donjeti na Skupštini 26. veljače.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr