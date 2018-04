Hrvatska se širi prema Kini, ali i ona prema nama. Nakon što je potpisan ugovor s kineskim konzorcijem koji će graditi Pelješki most, svoju priliku u tome vide i domaće građevinske tvrtke.

Ugovor s Kinezima je potpisan, a dio kolača zvanog Pelješki most sada žele i domaće tvrtke.

U Brodosplitu su već surađivali s kineskim tvrtkama, a već su se sastali i s predstavnicima konzorcija koji će graditi Pelješki most.

"Brodosplit je spreman raditi kompletno čelični dio, od segmenata do okrupnjavanja. Ovaj projekt bi pridonio tome da se zapošljavanje nastavi i poveća, to je problem s kojim se hrvatska generalno suočava, no veliki projekti i veliki poslovi to rješavaju", govori Darko Pappo iz Brodosplita.

Za izgradnju mosta bit će potrebno 70 tisuća kubičnih metara betona. Ukupno, oko 70 tisuća tona čelika. Procjene su da će Kinezima za to trebati oko 1500 radnika - zidara, armirača, betoniraca, asfaltera, električara, ronioca za podmorske radove, arhitekata i inženjera. Predstavnici Hrvatske gospodarske komore već su obavili tri sastanka s kineskim veleposlanstvom.

"Vjerujem da će oni poštovati zemlju u koju su došli i da će prvu priliku ponuditi našim kompanijama, osim toga dio tih naših kompanija već i sada radi za njih, već su prošli sve te procedure, provjere kineskih kompanija", smatra Mirjana Čagalj iz Hrvatske gospodarske komore.

Jedna od njih je Skladgradnja, koja u Crnoj Gori surađuje s kineskim konzorcijem."Oni gdje god dođu uzimaju domaće tvrtke. Radi se o profesionalcima, ozbiljnim pregovaračima to su ljudi koji u svakom trenutku znaju što hoće. Pregovori znaju trajati jako puno, znaju biti iscrpljujući, ali ono što se s njima dogovorite, tako to na kraju i bude", govori Skaven Žužul iz Skladgradnje.

Kinezi, a i radnici koje angažiraju, negdje će trebati i jesti, spavati, provoditi slobodno vrijeme. U Komarni, mjestu koje će mostom biti spojeno s Pelješcem, već imaju plan i program."Sad je dobra prilika da se krene u posao, svaka nova izgradnja koja donosi ovome kraju protok roba, ljudi i kapitala, bilo koje vrste, je dobrodošla!", govori Branko.

Prilikom odabira tvrtki za podizvođače, kineski konzorcij neće morati raspisivati javne natječaje. Tvrtke odabiru sami, a morat će ih potvrditi Hrvatske ceste kao naručitelj projekta.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr