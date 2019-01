Zastupnik HDZ-a Josip Đakić poručio je u petak da se ne namjerava ispričati Mostovu zastupniku Nikoli Grmoji nakon što je televizija N1 objavila da je Đakić nekoliko puta Grmoji viknuo "odj***" tijekom incidenta s premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Grmoja stalno i učestalo provocira zastupnike i mislim da je trebalo adekvatno odgovoriti. Ako nije bilo primjereno, bilo je efikasno. Ja sam došao poslije pauze iz kancelarije, da vidim što se događa samo sam mu rekao 'daj odi', nije htio poslušati, vidjeli ste što je bilo poslije. Izletjelo mi je", rekao je Đakić novinarima u Hrvatskom saboru.

To je nepristojna riječ, a ne psovka

"Rekao sam mu danas 'oprosti, makni se od mene'. Stalno teroriziraš klub HDZ-a, nemamo što odgovarati. Ja u Saboru stvarno želim biti normalan i uljudan, nisam napravio niti jedan incident, ali ovo što se događa s Mostom otkad nisu u koaliciji je terorizam koji rade nad svima, osobito nad zastupnicima HDZ-a. To ne možemo tolerirati", kaže Đakić.

Povike koje je uputio Grmoji ne smatra spornim. "To je nepristojna riječ, nije to psovka. I vi u žargonu puno puta svašta kažete. Nemojmo se hvatati za dlaku, to nije potrebno. Normalni smo ljudi u normalnom svijetu, čujem ja i od vas svakakvih riječi. Kontrolirat ću se da ne budem takav, ali ne znam koja druga riječ bi pomogla", rekao je.

Na pitanje očekuje li sankcije od šefa Kluba zastupnika Branka Bačića nervozno je odgovorio: "Nemojte me više zvati da dajem takve izjave, vi me zajedno s Grmojom provocirate".

"O čemu govorimo? O jednoj banalnoj riječi koja je zapravo smirila gospodina Grmoju i on je otišao. Iako nije ugodna ni lijepa, ali je bila efikasna. Poslije je dolazio kako bismo išli na kavu, razgovarali. Rekao sam mu 'ne dolazi u obzir, ti si svoje rekao'. Izvrijeđao nas je i omalovažavao", kazao je Đakić te se složio da takvim ponašanjem Grmoja pokazuje da je zapravo "klošar", kako mu je tijekom incidenta netko iz HDZ-a dobacio.

Bačić apelira na međusobno uvažavanje

Bačić je pak izjavio novinarima kako već danima apelira za mrvicu više međusobnog uvažavanja svih zastupnika u Hrvatskom saboru.

"Riječi koje smo čuli nisu primjerene ni Hrvatskom saboru ni ulici i trebamo se od takvih teških riječi suzdržati. No upozorio bih sve zastupnike u Saboru da se nemaju što čuditi nakon što se stalno potpaljuje vatra da se upalio požar, jer kako kaže poslovica 'tko sije vjetar, žanje oluju'“, rekao je.

Treba se znati vladati u Saboru, zadržati emociju, spriječiti primitivizam, ružnu riječ, pa neće biti ni ovakvih reakcija. Ne opravdavam nikoga, ali pozivam sve da ne izazivaju, jer normalno je da nakon toga dolazi reakcija, uzburkaju se emocije i dogodi se neprimjeren rječnik, kazao je Bačić naglasivši da neće biti sankcija za Đakića, ali na prvoj sjednici Kluba zastupnika planira raspraviti nemile događaje i razgovarati sa Đakićem.

"Apeliram na sve kolege da ima načina i mogućnosti prikazati se u najboljem svjetlu, ne treba zastupnicima da budu zvijezde u medijima klevetanjem i izmišljanjem, ima puno sofisticiranijih načina za promociju pred biračima. Neću prihvatiti da se svi zastupnici jednako ponašaju, moj klub ima 55 zastupnika, pogledajte koliko je puta njima izrečena mjera. Kad uspoređujete naš klub, koliko je s naše strane došlo uvreda, s drugim klubovima, sve je jasno", smatra Bačić.

