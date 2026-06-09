VIDEO "Ovo je suicidalna misija!" Snimka divljanja kruži društvenim mrežama, oglasila se i policija

Divljanje s romobilima po cestama u hrvatskim gradovima postala je svakodnevica, a na to je upozorio i jedan naš čitatelj poslavši nam videosnimku izrazito brze vožnje romobilom po Trpimirovoj ulici u Osijeku, inače objavljenu i na društvenim mrežama.

"Ovaj video, koji predstavlja suicidalnu misiju na Trpimirovoj (jednoj od većih prometnica u Osijeku), a kojim se autori još javno diče, u najmanju je ruku izvan svake pameti. Crne statistike na cestama nikad nisu bile gore, a kazne su, na koncu, preblage za ovakva nenormalna ponašanja", napisao nam je u poruci čitatelj.

Kontaktirali smo e-poštom i PU osječko-baranjsku te od njih zatražili komentar situacije koja je vidljiva na videosnimci. Iz policije su nam rekli da su upoznati sa snimkom.

"Policija je u posjedu snimke koja kruži po društvenim mrežama i radi na utvrđivanju identiteta osoba na osobnim prijevoznim sredstvima", napisali su u odgovoru na naš upit.

Nije prvi put da smo pisali i upozoravali na problem električnih romobila kojima je zabranjen promet u RH. Stoga ćemo ponovno podsjetiti na važnost onoga što piše u zakonu.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, osobno prijevozno sredstvo je vozilo bez sjedala koje nije svrstano ni u jednu drugu kategoriju vozila. U tu skupinu spadaju električni romobili, električni monocikli, segwayi i slična vozila. Njihova trajna snaga elektromotora ne smije prelaziti 0,6 kW (600 W), a najveća konstrukcijska brzina mora biti ograničena na 25 km/h.

Hrvatski zakon propisuje da električnim romobilom smije upravljati osoba starija od 14 godina. Za razliku od biciklista starijih od 16 godina, vozači osobnih prijevoznih sredstava moraju nositi zaštitnu kacigu bez obzira na dob. Zakonom je zabranjeno prevoziti drugu osobu na romobilu, vući prikolicu ili koristiti vozilo koje prelazi dopuštene tehničke granice.

U priloženom videu nije moguće razlučiti upravljaju li romobilima maloljetnici ili odrasle osobe. Dok su oba vozača nosila zaštitnu kacigu, nisu nosili nikakvu drugu zaštitu za tijelo, ruke ili noge, što u slučaju nesreće može rezultirati vrlo ozbiljnim ozljedama.

Pravila kretanja osobnih prijevoznih sredstava, pa tako i električnih romobila, također su strogo određena. Vozači električnih romobila prvenstveno se moraju kretati biciklističkim stazama ili trakama. Ako takva infrastruktura ne postoji, dopušteno je kretanje površinama za pješake uz povećani oprez prema pješacima. Tek u iznimnim situacijama mogu koristiti određene ceste s ograničenjem brzine do 50 km/h i samo ondje gdje je to dopušteno prometnim znakom, piše u članku na stranicama Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa.

Kazne za prekršaje uglavnom se kreću od 30 eura naviše, ovisno o vrsti prekršaja. Posebno se kažnjavaju vožnja bez kacige, nepropisno kretanje te prijevoz drugih osoba.