FOTO/VIDEO Objavljeni detalji ogromne akcije policije i USKOK-a! Pronašli oružje i eksploziv, drogu su skrivali u šumi...

Sedam osoba uhićeno je u velikoj akciji USKOK-a i istarske policije zbog sumnje da su organizirali preprodaju kokaina i marihuane diljem Istre te oprali stotine tisuća eura zarađenih kriminalom. Tijekom pretraga, policija je pronašla velike količine droge, oružje, eksploziv i više od 17.000 eura gotovine.

Prema sumnjama istražitelja, 34-godišnjak je od početka 2025. organizirao i vodio kriminalnu skupinu koja se bavila nabavom, skladištenjem i preprodajom kokaina i marihuane na području Istre.

Zaplijenjena droga Foto: PU istarska

Zaplijenjena droga Foto: PU istarska

Prema navodima policije, drogu je nabavljao na ilegalnom tržištu i organizirao njezinu dopremu do šumskog područja kod Varvara pokraj Poreča. Ondje je, zajedno s još dvojicom osumnjičenika, u improviziranoj baraci postavljenoj na državnom zemljištu miješao kokain s različitim punilima kako bi povećali njegovu masu.

Nakon toga drogu su pakirali u manje pakete te je skrivali u posudama zakopanima pod zemljom i kamenjem na više lokacija u šumama kod Varvara i na području općine Kaštelir-Labinci.

Zaplijenjena droga Foto: PU istarska

Pronađeno oružje Foto: PU istarska

Kada bi dolazilo vrijeme za prodaju, droga se prevozila na područje Červar-Porata, gdje je bila skrivena na tajnim lokacijama u blizini stana jednog od osumnjičenika. Odatle je distribuirana krajnjim kupcima diljem Istre.

USKOK sumnja da je skupina preprodajom kokaina i marihuane ostvarila najmanje 196.000 eura protupravne imovinske koristi.

Istražitelji ih sumnjiče i za pranje novca. Prema navodima USKOK-a, preko bankovnih i Aircash računa te ulaganjem u nekretnine, vozila i igre na sreću prikrivali su podrijetlo novca, pri čemu su transakcije obuhvatile najmanje 718.000 eura.

Pronađeno oružje Foto: PU istarska

Pronađeno oružje Foto: PU istarska

U akciji je sudjelovalo 80 policajaca iz Istarske i Primorsko-goranske županije, a svih sedam osumnjičenih uhićeno je u srijedu.

Tijekom pretraga domova, vozila i lokacija na kojima se skrivala droga pronađeno je 2,98 kilograma kokaina, 3,13 kilograma marihuane i 2,5 kilograma hašiša.

Policija je zaplijenila i pet pištolja, tri ručne bombe, 151 gram plastičnog eksploziva s detonatorskom kapislom, prigušivač te 582 komada streljiva.

Pronađeno je i 17.535 eura te 1.300 švicarskih franaka, kao i digitalne vage, uređaji za vakumiranje, mobilni telefoni, prijenosna računala i druga oprema za koju se sumnja da je korištena u kriminalnim aktivnostima.

Pronađeni novac Foto: PU istarska

Pronađeni novac Foto: PU istarska

Pronađeni novac Foto: PU istarska

Pronađeni novac Foto: PU istarska

Istarska policija istaknula je da je riječ o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istarske županije, kao i to da su osumnjičene i ranije prijavljivali.

USKOK će za šestoricu osumnjičenika zatražiti određivanje istražnog zatvora, dok za jednu osumnjičenicu nije predloženo zadržavanje.