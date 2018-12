Nakon krađe zlata i novca iz sefa u sjedištu zagrebačke policije u Heinzeleovoj ulici, za što se sudi suspendiranom načelniku Željku Dolačkom, tragovi su upućivali da je sef prepiljen modernijom pilom kakvu je u trgovini kupio Dolački, posvjedočio je u četvrtak na zagrebačkom Županijskom sudu načelnik Uprave kriminalističke policije MUP-a Antonio Gerovac.

U svom iskazu, Gerovac, koji je bio na čelu radne skupine koja je istraživala provalu u sef, je opisao što se događalo nakon što se doznalo za provalu u ured tadašnjeg načelnika Dolačkog.

"O provali nam je dojavljeno 4. travnja, a očevid je potrajao do 5. travnja iza ponoći i koordiniran je s tužiteljstvom. Načelnik Prša naložio je da se u sklopu radnji koje se provode, a s obzirom na tragove boje koji su nađeni na sefu, ode i do trgovačkih centara koji prodaju alat. Naime, tragovi su upućivali da je sef prepiljen nekom modernijom pilom pa se takva tražila. Kolege su nas uskoro obavijestile da je u Bauhausu u Buzinu 26. ožujka kupljena takva pila, a kupio ju je Dolački. To je bila jedina takva pila koja je prodana", kazao je Gerovac

Pojašnjavajući što se događalo sa sefom, Gerovac je rekao da je on po usmenom nalogu Željka Prše prenesen u prostoriju gdje se pohranjuju izuzeti predmeti 5. travnja te kako je 8. travnja vještakinja iz Centra za kriminalistička vještačenja s njega izuzimala tragove.

"Vještakinja me nazvala 7. travnja i kazala da po nalogu tužiteljstva vještači tragove sa sefa, da ima dva različita traga te da jedan potječe od pile. Rekla je i da joj treba novi materijal jer ovog kojeg vještači nema dovoljno. Izuzimanje tragova obavljeno je 8. travnja, a tužiteljstvo je privremeno oduzelo sef. Kolegica je tragove izuzimala po propisima, bila je u zaštitnom odjelu i imala je zaštitne rukavice, a svaki trag izuzimala je s novim setom pribora", ispričao je Gerovac.

Kako je on u svom iskazu spomenuo da je tome nazočila i Ivana Galović, koja je pak u svom iskazu navela da je ona samo davala ključ od prostrije za pohranu te da u nju nije ulazila, obrana je tražila da se to raščisti.

"Odgovorno tvrdim i da je kolegica Galović bila tada nazočna. Mogao bih se čak sjetiti i kako je bila odjevena", izjavio je Gerovac.

Dolačkog je pak zanimalo je li postojala pisana zapovijed o premještaju sefa, na što je Gerovac odgovorio niječno, dodavši kako to stoji u zapisniku o provedenom očevidu.

Na konstataciju optuženog da sef nije izuzet tijekom očevida te da je vještakinja uzimala tragove 8. travnja bez nazočnosti krim tehničara, svjedok je pojasnio kako postoji razlika između izuzimanja i oduzimanja.

"Postoji razlika između izuzimanja i oduzimanja. Odlukom tužiteljstva sef je privremeno oduzet 8. travnja i tada je vještačenje rađeno po nalogu tužiteljstva pa mu nisu ni trebali nazočiti krim tehničari", zaključio je Gerovac.

Uskok tvrdi da je Dolački od 22. veljače 2015. do 3. travnja 2016. "koristeći činjenicu da su mu bili dostupni privremeno oduzeti predmeti iz više kriminalističkih obrada PU zagrebačke, iz prostorije u kojoj su se nalazili oduzeti predmeti otuđio i za sebe zadržao" gotovo 290 tisuća eura, 640.000 kuna te preko dva kilograma zlata.

Zbog krađe iz policijskog sefa sa svojih su dužnosti tada odstupili ravnatelj policije Vlado Dominić, načelnik zagrebačke policije Goran Burušić i još dvojica zagrebačkih policijskih dužnosnika. Dolački je uhićen i smijenjen krajem travnja 2016. a 10. lipnja je izašao iz istražnog zatvora nakon što je Uskok ispitao 30-ak svjedoka. (Hina)