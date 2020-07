Predizborno istraživanje Nove TV dalo je prednost HDZ-u, a izlazne ankete su itekako bile precizne, samo se 4 mandata od ukupno 140 drugačije rasporedilo na kraju. No, iz izlaznih anketa ima još jako zanimljivih podataka koje nismo jučer objavili. Naime svaki ispitanik je dao i svoje demografske podatke. Kakav je profil prosječnog hrvatskog birača i tko je jučer odlučio o pobjedniku donosi Mislav Bago.

Većina birača koja je jučer izašla na birališta je u dobi od 35 do 59 godina, srednje stručne spreme, a po spolu su podjednako zastupljeni.

Profili birača pet vodećih grupacija se razlikuju.

SDP u odnosu na prije četiri godine dio birača nije izvukao na biralište i to je to. Gotovo četvrtina birača koji su 2016. glasovali za SDP jučer nije izašla na izbore. A ako bi se radio neki profil izašlih, podjednako ima muškaraca i žena, prosječni je birač od 30 do 59 godina iznad zastupljen i sa srednjom stručnom spremom.

HDZ-ovi birači podjednako su muškarci i žene, najviše ih ima među biračima od 30 do 59 godina sa srednjom stručnom spremom.

Birač RESTARTA je sličan HDZ-ovom ako je u pitanju zastupljenost kod oba spola. No vidljivo je kako je SDP zapravo stranka starih birača, također sa SSS.

Tipični birač Domovinskog pokreta je muškarac također u populaciji od 30 do 59 godina sa srednjom stručnom spremom.

MOST je pak više zastupljen kod žena i među mlađim biračima od 18 do 29 godina koji su visokoobrazovani.

Profil birača MOŽEMO je više zastupljenost žena između 30 i 59 godina te su visokoobrazovane.

