Proteklih dana premijer i ministri obišli su i Liku "uzduž i poprijeko". U nedjelju će se održati izvanredni izbori za tamošnju županijsku skupštinu. Najžešća borba vodi se između HDZ-a i bivšeg HDZ-a.

U studiju Dnevnika Nove TV gostovali su HDZ-ov Marijan Kustić i župan, bivši HDZ-ovac Darko Milinović s kojima je razgovarala Sabina Tandara Knezović.

KUSTIĆ:

Gospodine Kustiću koliko je sati?

Hvala na pitanju. Znam na što aludirate. Rekao sam već u svojoj izjavi, uistinu sam napravio propust i da sam na sugestiju vašega kolege koji mi je na to skrenuo pozornost istog trenutka, tog 27. veljače unio sat u imovinsku karticu. Još jednom, javno se ispričavam.

Kako je moguće da vam se dogodio takav propust?

Uistinu je iz nehaja, desio se propust, nisam razmišljao. Priznajem svoju grešku, ali sam nakon sugestije odmah to napravio.

MILINOVIĆ:

Mojem kolegi i HDZ-u je podne, a meni tek sviće.

Je li točno da nitko u Lici nije mogao dobiti posao ako nije bio član HDZ-a?

Kad je SDP na vlasti onda govore da ne možeš dobiti posao bez članske iskaznice SDP-a, kad je u Lici HDZ na vlasti onda ne možeš dobiti posao bez iskaznice HDZ-a. Od nedjelje će vjerojatno biti ako si nezavisni da ne možeš dobiti posao. Nije točno.

U Lici imamo oko 40.000 stanovnika - 14.000 je zaposlenih, od toga 9.500 u javnom sektoru. Je li točno da se tim ljudima prijetilo da moraju glasovati za vladajuće?

Nije vam točan podatak, imate 13, 14 tisuća zaposlenih, u trgovačkim društvima radi 4 i pol tisuće, u obrtu 2 i pol tisuće, u poljoprivredi 400, 7.039 ljudi radi u gospodarstvu, to je 52 posto, a 48 posto je u javnom sektoru.

Je li im se prijetilo?

Nije. Možete narediti, da je to tako onda bi HDZ uvijek dobivao SDP. Nema naredbe, dođete u onu kutiju sami i zaokružujete koga hoćete. Da sam ja mogao narediti HDZ-ovcima...

Ali dobivali ste dugi niz godina.

Ali da sam mogao narediti HDZ-ovcima ili bilo kome da dobije izbore onda bo gradonačelnik danas bio Petar Krmpotić, a ne Karlo Starčević. To su priče.

Možda je ljudima dojadilo.

Očito je. Prije dvije godine je izabran Karlo Starčević i to treba poštivati.

KUSTIĆ:

Što ćete konkretno napraviti za Liku?

Definitivno su brojke u ličko-senjskoj županiji poražavajuće, ono što nas interesira je decentralizacija, odnosno ravnomjernije upravljanje ličko-senjskom županijom, snažniji gospodarski porast i poticanje kapitalnih investicija, jača turistička ponuda.

To sve djeluje kao da ste naučili napamet.

To su stvari koje su velik problem u ličko-senjskoj županiji, nema tu napamet, to je uistinu tako, a posebno je za naglasiti je demografsko oživljavanje županije. To pokazuju i statistički podaci.

Kako?

Privlačenje kapitalnih investicija, otvaranje radnih mjesta, ono što će zadržati naše mlade.

To i g. Milinović govori već godinama pa je Lika i dalje najnerazvijenija.

Upravo potvrđujete sve ono što vam ja govorim. Došli smo u situaciju u koju smo došli i naravno da mi uz podršku Vlade možemo realizirati sve to i pokrenuti. Nažalost zadnjih godina Lika je začahurena, zatvorena.

Zašto niste dosad?

Ja osobno nisam mogao jer nisam bio na toj poziciji.

Bili ste uz g. Milinovića, HDZ je mogao.

Rekao sam, zadnjih godina narušili su se odnosi, samim tim što je zatvorio sva vrata i zaratio sa svima i sigurno da ne vidim na koji način će moći realizirati, ako ima svoj program. Vidim da se više bavi s drugim listama nego sa svojim programom.

MILINOVIĆ:

Začahurili ste se?

Trebamo braniti ličko-senjsku županiju, ja tamo živim, moj kolega Kustić živi ovdje u Zagrebu pa i ne zna sve podatke. Broj trgovačkih društava je narastao u zadnje četiri godine za 15 posto, porasli su prihodi, 700 tisuća turista je posjetilo ličko-senjsku županiju, posjećenost je za 30 posto veća, za 36 posto je veći broj noćenja. Ne dam ja na ličko-senjsku županiju. Iza nje je devet županija po BDP-u.

Zašto vam mladi iseljavaju onda kad je tako savršeno?

Mislite da je županija je izdvojena? To je pitanje za cijelu Hrvatsku. Bez jasne populacijske politike vlade ne može ni župan, ni gradonačelnik, ni Marijan Kustić napraviti ništa. Treba napraviti psoeban zakon za Liku, Dalmatinsku zagoru, Gorsku Hrvatsku, i bez toga nema ništa.

HDZ je tamo od pamtivjeka. Što se svih ovih godina radilo?

Cijela Hrvatska ima taj problem.

Ali Lika stoji najgore.

Ja sam sad rekao podatke, nećete me slušati. Mogu ponoviti.

Gdje su nova radna mjesta, gdje su investicije?

Porastao je izvoz za 82 posto, to je 53 milijuna dolara. To su sve pokazatelji koji govore da ličko-senjska županija nije najnerazvijenija, ona je negdje sada u zlatnoj sredini.



KUSTIĆ:

Gospodine Kustiću, živite u Zagrebu, je li na Pagu samo fiktivno prebivalište?

Ne, g. Milinović želi prikazati da je samo on ličko-senjska županija, a da smo svi mi ostali praktički stranci. To nikako nije dobro i mi ćemo se boriti protiv toga.

A gdje živite?

Naravno da živim na relaciji Zagreb-Novalja jer mi je i takav posao, jer sam saborski zastupnik, i to g. Milinović jako dobro zna, da je dok je bio i potpredsjednik vlade, i ministar zdravstva, i potpredsjednik Sabora dolazio kući samo vikendom. To je tako jer su takve i obaveze. I ostali načelnici i gradonačenici mogu reći koliko sam na raspolaganju i koliko radimo. Ono što ja želim je raditi timski, ne želim dijeliti ličko-senjsku županiju, ja ju jako volim, niti g. Milinović ne može reći da je voli više od mene.

G. Milinović je vaš politički mentor, a vi pričate o nekom novom HDZ-u. Vi ste stasali uz njega. Kakav je to novi HDZ?

Ja sam politički aktivan od kraja 2013. godine i rekao sam da zadnjih dvije, tri godine se išlo u krivom smjeru. Nisam napadao g. Milinovića.

MILINOVIĆ:

Jeste li vi dosljedan političar?

Ja mislim da jesam.

Bili ste protiv Istanbulske, a u vašem mandatu potpisali ste pravilnik kojim se maloljetnoj djeci dopušta promjena spola? Kako je to dosljedno?

To su me novinari već danas pitali. Upravo to je dosljedno jer do tada nije postojao pravilnik prikupljanja medicinske dokumentacije. Ja sam dionio pravilnik, restriktivne mjere. Bilo bi, dođem u bolnicu, ja želim promijeniti spol, a nakon tog pravilnika biste morali proći dokumentaciju, psihološko testiranje. Kad smo kod dosljednosti, zašto me ne pitate, 2009. sam donio zakon o zabrani zamrzavanja zametaka, to je dosljedno i vjerodostojno.

KUSTIĆ:



Je li panika u HDZ-ovim redovima da gotovo cijela Vlada obilazi Liku? Boji li se HDZ gubitka izbora?

Ne bih to rekao. U vezi Istanbulske konvencije, razgovarao sam s g. Milinovićem i on je dao sugestiju da ju podržim. Kad je u pitanju obilazak ministara reći ću i da ću nakon izbora inzistirati i tražiti da ministri dođu i čuju, daju podršku, bilo je poticajnih ugovora.

Što ćete reći g. Plenkoviću ako izgubite izbore?

Nećemo izgubiti izbore, sigurno ćemo u nedjelju pobijediti na izborima.

MILINOVIĆ:

Koja je vaša politička sudbina ako izgubite izbore?

neću izgubiti izbore, jedino što je sigurno, HDZ će imati najgori izborni rezultat u svojoj povijesti. Ne treba zato zazizvati izvanredno stanje u Hrvatskoj.

Hoćete li vi na kraju koalirati?

Milinović: S rušilačkim HDZ-om ne. Ako se promijeni, vidjet ćemo. Što se tiče europskih izbora nemam namjeru izlaziti sa svojom listom, ovi izbori nadilaze izbore ličko-senjske županije. Dobivam snažnu podršku, ne samo u županiji, od Dubrovnika, Iloka, Švicarske, Austrije, Njemačke, Kanade. Stvorio se, čini mi se, nekakav pokret. Ako se poslože nekakve kockice da dobijem potporu svoje obitelji, svoje udruge, 9. gardijske brigade, potporu iseljene domovinske Hrvatske, demokršćanske Hrvatske, a ne istanbulske, moguće je.

