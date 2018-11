Policijski posao jedan je od najstresnijih.

Iako često pitamo kako su opremljeni, do sada se nije puno propitkivalo kakvo je njihovo mentalno stanje. A svaki policajac nađe se u situaciji da mu je i samom potrebna pomoć.

Policajac mora gledati i mrtvo i pretučeno dijete, mora reći obitelji da im je netko umro. "Najteže su intervencije, na kojima ne znate što očekujete, u kojima je uključeno nasilje", smatra Kruno Mahnet, policijski službenik za prevenciju VII. policijske postaje Zagreb.

"Svaki policijski službenik je u strahu što će se dogoditi ali bitno je da vam strah ne blokira sam rad", dodaje.

Kako bi ojačali otpor na stres u VII. policijskoj postaji u znanstvene svrhe dvadeset je policajaca prolazilo mentalni trening. Psiholozi su nakon osam tjedana izmjerili da su policajci postali zdraviji.

"Naša validacija je pokazala da je došlo do statistički značajnog smanjenja u simptomima depresivnosti, anksioznosti i do poboljšanja u mentalnom zdravlju, do smanjenja doživljaja stresa", kazao je Jurica Pačelat, psiholog Visoke policijske škole.

"Pričali smo puno o opremi, puškama, čarapama, kakvo je njihovo mentalno stanje, brinemo li dovoljno o njima? Ja bih rekla da nismo dovoljno brinuli do sad. Ako ulažete u mentalno zdravlje policajaca onda ulažete u sigurnost sviju nas", smatra Ivana Glavina Jelaš, psihologinja Visoke policijske škole.

Imaju podršku koja im je potrebna

Na pitanje novinara o tome ako djelatnik osjeti potrebu na svakodnevnoj razini; jedan na jedan razgovor s psihologom, je li to organizirano, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovara: "Jest. Zato kažem da je hrvatska policija, ne samo učinkovita po svojim linijama rada nego ima i taj logistički suport svih onih službi koje su tu da bi pomogle policijskom službeniku".

Iako je sustav doveden gotovo do savršenstva, ipak će se uskoro oformiti Centar za mentalno zdravlje. "Kada zaživi taj Centar za mentalno zdravlje onda ćemo biti spremni odgovoriti svim onim izazovima koji se nalaze pred našim policajcima", smatra Dubravko Novak, načelnik Policijske akademije.

"Posljedice stresa na poslu su vam milijarde eura, koje odlaze na greške u poslu, odlaze na bolovanja, na tužbe itd. Ulaganje u mentalno zdravlje bilo koje organizacije je zapravo ušteda za cijeli sustav", dodaje Ivana Glavina Jelaš.

Najviše stresa je također unutar vojske, vatrogastva i novinarstva.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr