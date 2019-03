Predsjednik SDP-a Davor Bernardić poručio je u subotu iz Osijeka kako u njegovoj stranci brinu da hrvatski građani imaju ravnopravan status s ostalim građanima u Europskoj uniji, da ne budu "građani drugoga reda", a da bi se to ostvarilo "moramo imati zastupnike hrvatskih interesa u Bruxelesu, a ne zastupnike briselskih interesa u Hrvatskoj".

Na predstavljanju liste i kandidata SDP-a na izborima za Europski parlament, Bernardić je istaknuo kako je smisao bavljenja politikom rijetka mogućnost da se svakom čovjeku u Hrvatskoj osigura jednaka šansa i jednako pravo na pristup uspjehu koji nije zagaranatiran, ali jednako pravo na pristup uspjehu moraju imati svi.

"To pravo na pristup uspjehu mora postati pravilo, a ne iznimka i u takvoj Hrvatskoj želimo živjeti, zemlji jednakih mogućnosti, ravnopravnoj u EU i Europi jednakih mogućnosti. To želimo vidjeti u EU, da naši imaju ravnopravan status sa svim ostalim građanima EU, da ne budu građani drugoga reda. To su najbolje pokazali naši zastupnici u Europskom parlamentu, boreći se za interese naših građana u Bruxellesu", poručio je.

U SDP-u, dodao je, žele osigurati da hrvatski poljoprivrednici imaju jednaki tretman kao njihovi europske kolege, jednake poreze u ugostiteljstvu i turizmu, a ne da su u Hrvatskoj višestruko veći nego u zemljama naše mediteranske konkurencije, treba težiti prema europskim plaćama umjesto da su plaće u Hrvatskoj tri puta manje nego u EU.

"Da bi sve to napravili moramo imati zastupnike hrvatskih interesa u Bruxellesu, a ne zastupnike briselskih intersa u Hrvatskoj. Želimo biti partneri, a ne sluge", naglasio je predsjednik SDP-a

"U SDP-u nisu ljudi koji odustaju kada je teško"

Poručio je kako snaga SDP-a kroz sve ove godine nije bila količina novca potrošenog u kampanji "ili manipulacija javnosti lažnim obećanjima", već isključivo istina, ljudi, vrijednosti kao jednakost, sloboda, pravednost i solidarnost kao univerzalne vrijednosti slobodne i demokratske Europe.

"Priča o SDP-u nije priča o ljudima koji odustaju kada stvari postanu teške, već o ljudima, koji idu dalje, nastavljaju svoj put, koji se trude jer previše vole SDP i svoju zemlju da bi dali išta manje osim najbolje od sebe", istaknuo je Bernardić.

Zastupnica u Europskom parlamentu i SDP-ova kandidatkinja za novi mandat Biljana Borzan rekla je kako se problemi potrošača tiču svih građana EU, pri čemu su europarlamentarci dužni upozoravati na svaku nepravdu jer građani od njih to i očekuju, a "socijaldemokrati su uvijek bili i bit će glas građana Hrvatske u EU".

"Dok je socijaldemokrata, u EU neće biti građana drugog reda"

Važno je, dodala je, da svi građani znaju da dok je socijaldemokrata neće biti građana drugog reda u EU. "Nastavit ćemo zastupati interese građana, maloga čovjeka, potrošača, hrabro i beskompromisno kao i do sada, bez obzira što o tome mislile multinacionalne kompanije i veliki igrači na tržištu", poručila je Borzan.

Važnim smatra i motivirati ljude da izađu na izbore jer se u EU donosi dvije trećine propisa koji se odnose na sve naše građane, te stoga nije svejedno tko ih tamo zastupa.

Kandidat na list Predrag Matić Fred ustvrdio je kako je Slavonija nekada "mirisala na bogatstvo, a sada se osjeti siromaštvo i jad ljudi". "Hrvatsku su stoljećima uništavali i razarali barbari, ali je narod ostajao, a sada su došli domoljubi i narod odlazi, tužno je to. Branit ću hrvatske interese u Bruxellesu, a ne briselske interese u Hrvatskoj", poručio je Matić. (Hina)