Darko Kovačević Daruvarac nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnog premlaćivanja 18-godišnjakinje djevojke u zadarskom kafiću. No, iako je donesena presuda on već za mjesec dana može na slobodu, osim u slučaju da se ekspresno donese pravomoćna presuda. Može li to hrvatsko pravosuđe?

Darko Kovačević proveo je maksimalnih šest mjeseci u istražnom zatvoru, pa je pušten na slobodu gdje je dočekao prvostupanjsku presudu.

Nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora bezuvjetno što je omogućilo njegov povratak iza rešetaka. Međutim, najviše u istražnom zatvoru može provesti sedam mjeseci.

Iako su se u javnosti pojavila različita tumačenja, članak 133. Zakona o kaznenom postupku jasno kaže da do donošenja presude suda prvog stupnja istražni zatvor može trajati najdulje:

1) tri mjeseca ako se za kazneno djelo može izreći kazna zatvora do tri godine,

2) šest mjeseci ako se za kazneno djelo može izreći kazna zatvora do pet godina,

3) dvanaest mjeseci ako se za kazneno djelo može izreći kazna zatvora do osam godina,

4) dvije godine ako se za kazneno djelo može izreći kazna zatvora preko osam godina,

5) tri godine ako se za kazneno djelo može izreći kazna dugotrajnog zatvora.

Daruvarac je osuđen na pet godina zatvora i, u njegovom slučaju, istražni zatvor može trajati najdulje šest mjeseci.

Međutim, u drugom stavku navodi se da ''u predmetima u kojima je donesena nepravomoćna presuda, ukupno trajanje istražnog zatvora do njezine pravomoćnosti produljuje se za jednu šestinu...''.

Odvjetnik Nobilo jednu presudu čeka 5 godina

U ovom slučaju to je još mjesec dana. Dakle, 10. veljače Darko Kovačević može uzeti svoje stvari i išetati iz pritvora. No ima jedan ali - neće na slobodu ako u tom roku bude donesena pravomoćna presuda.

Poznavajući hrvatsko pravosuđe, u narodu često zvano i puž, u toj priči ima i više nego jedno ali. Naime, samo najveći optimisti mogu zamisliti da se u 30 dana može donijeti i drugostupanjska presuda.

''Nikakve'', rezolutno je na pitanje kakve su šanse odgovorio iskusni odvjetnik Anto Nobilo. Dodaje da je to moguće u teoriji, ali u praksi i više nego teško. Prvo se treba dostaviti pisana presuda (nekoliko dana), onda strane imaju rok od 15 dana za žalbu, pa se dostavlja žalba (nekoliko dana), pa se mora oformiti vijeće na sudu višeg stupnja...

Anto Nobilo (Foto: Dnevnik.hr)

''Može se, ali bi bilo isforsirano'', rekao je Nobilo koji nam je otkrio da on jednu drugostupanjsku presudu čeka 4-5 godina, a da je prosjek godinu do dvije. Priznaje da Općinski i Županijski sud u Zadru vjerojatno imaju manje posla od sudova s kojima se on susreće (županijski su i Vrhovni sud), pa da su rokovi u ovom slučaju vjerojatno kraći, ali i dalje ne može zamisliti tu brzinu.

Nobilo je za DNEVNIK.hr rekao da je i ova presuda donesena ekspresno pod pritiskom javnosti, a ako se i sad neuobičajeno sve ubrza moglo bi, kaže, biti posla za Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava koji bi mogli propitivati je li Daruvarac imao pošteno suđenje.