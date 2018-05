Gost Dnevnika Nove TV bio je predsjednik HSLS-a i predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo Darinko Kosor koji je prokomentirao aferu zbog koje je Martina Dalić morala otići, stabilnost koalicije i nove ministre gospodarstva te treba li Vladi - rekonstrukcija.

Gospodine Kosor, zašto premijer Andrej Plenković cijeli dan izbjegava dati odgovor tko je odvjetnika Borisa Šavurića doveo u Vladu?

"To mora odgovoriti predsjednik Vlade, ne mogu ja to odgovoriti".

A zanima li to i vas?

"Koliko znam, i drugi koalicijski partneri, osim Mosta, početkom prošle godine nisu bili uključeni u pripreme oko zakona. Hvala Bogu da nismo".

Zašto to kažete?

"Jer vidimo sada da oni koji su pozvali ljude u neformalnu skupinu pogriješili. S jedne strane HDZ, a s druge strane Most. Da sam ja imao mogućnost sudjelovati jabih predložio da to bude radna skupina u Ministarstvu gospodarstva. I tada bi imali službeno ljude koji su kao stručnjaci konzultirani i izbjegli bi sve ove probleme".

Je li premijer negdje pogriješio?

"On je svoju grešku i priznao, na tragu ovog što sam rekao. Bilo bi puno bolje da je bila službena radna skupina i bilo bi puno bolje da se u zakon ugradila klauzula vezano za sukob interesa i da ljudi koji su radili na pripremi zakona nisu bili u mogućnosti poslije biti podizvođači".

Jeste li Vi pitali premijera tko je doveo Borisa Šavurića u Vladu?

"Ne".

Ne zanima Vas to?

"Pa, nije da me ne zanima, nego bilo koji odgovor koji bih ja dobio kao koalicijski partner ne bi riješio ovo pitanje koje mi sad imamo. A najvažnije je pitanje kako izvući Agrokor kao tvrtku, zajedno sa svim dugovima i vjerovnicima iz krize i kako sačuvati radna mjesta. Ono na čemu ja radim kao predsjednik Odbora za gospodarstvo je da do 10. srpnja dođe do nagodbe i kako bi Agrokor, i svi kooperanti Agrokora, mogli dalje poslovati".

Rekli ste da HDZ nema vašu potporu, ali da je ima dok ga vodi Plenković. Znači li to da ako HDZ promijeni kapetana, ili ga namjerava promijeniti, u tom slučaju izlazite iz Vlade?

"Ja nisam rekao da HDZ nema našu potporu. Ja sam rekao da HDZ ima našu potporu kao koalicijski partner, ali s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem".

A što u slučaju bez njega?

"Pa izbori. Vrlo jednostavno. Zašto ne bi išli na nove izbore? Ako dođe do preslagivanja, a to smo već jednom prošli s gospodinom Karamarkom i s gospodinom Oreškovićem, ja sam protiv preslagivanja u Saboru. Ja sam i tada bioza to da g. Orešković ostane premijer i da nema preslagivanja, ali nije me se slušalo. Ako bi se sad išlo s istom inicijativom, s jednom reprizom, to ne bi podržali i ne bi podržali takvu većinu".

Čuli smo da je Milan Bandić danas tražio rekonstrukciju Vlade. Mislite li da joj treba osvježenje?

"Mislim da su to spinovi gospodina Bandića".

Treba li osvježenje Vladi?

"Treba. Ali o tome će odlučiti g. Plenković".

Koga treba zamijeniti?

"Pa kažem, o tome će odlučiti g. Plenković. On je nešto i najavljivao, da će nakon ljeta doći do rekonstrukcije, ali na njegovu inicijativu".

