Knin je danas centralno mjesto obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Gradonačelnik Ćaćić komentirao je da Knin živi i ostatak godine, a ne samo na današnji dan. Rastu i razvijaju se te imaju još mnogo planova za budućnost.

Danas se u Kninu održava proslava 26. obljetnice VRO-a. S gradonačelnikom Knina, Marijo Ćaćić, razgovarao je reporter Andrija Jarak.

Iako su danas sve oči javnosti bile uprte u Knin, već sutra oni nastavljaju dalje sa svojim životom. ''Sutra nastavljamo raditi, kao što smo radili i dosad'', komentirao je gradonačelnik.

Hrvatska Vlada prije četiri je godine obećala Kninu vratiti vojarnu, no to još uvijek nisu ispunili. ''Nažalost nismo imali prilike popričati o tim operativnim stvarima, ali vjerujem da ćemo uspjeti u sljedećem razdoblju dogovoriti sastanke i porazgovarati o rješavanju, za nas, ključnih pitanja. Radi se o jednoj vojarni koja je još prije četiri godine obećana da se prepusti gradu. Nama je to bitno kao jedan sadržaj gdje ćemo razvijati turizam i gdje će biti službeni ulaz u nacionalni park. To još nismo dobili, moramo pronaći rješenje'', objasnio je.

Petog dana kolovoza svake godine Knin je centar Hrvatske, navodi. ''Ali Knin živi i ostatak godine. Nije to jedini dan kada je u Kninu gužva. Mi ovdje radimo na razvoju Knina, puno projekata, imamo puno toga za pokazati. Mislim da je Knin prestao biti grad slučaj, da pričamo o pozitivnim stvarima i radimo ih ovdje u gradu'', izjavio je Ćaćić.