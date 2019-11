Sve veće i ozbiljnije probleme stvaraju nasilnici. U prvih 10 mjeseci čak je 200 prijava više nego prošle godine kada je u pitanju obiteljsko nasilje.

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i ministrica je poslala poruku - da se zakoni trebaju bolje provoditi.

"Prvi puta sam ga prijavila kad me udario i bacio na pod pa sam bila sva po rukama crna. Mislila sam bu se promijenilo, bu išlo na bolje, ali nije nikada išlo na bolje, još je bio gori", kaže naša sugovornica, žrtva obiteljskog nasilja.

I naša druga sugovornica povukla je tužbu nakon prvog teškog napada. Ali se ponovilo.

"I onda... me počeo daviti, išao je upaljačem da će me paliti ispred djece. Ne želim si to više dopustiti, mislim si šta će opet biti za tri, četiri godine, možda ću biti u grobu", kaže druga žrtva.

Čak svaki četvrti nasilnik ponovi djelo. A broj kaznenih djela iz godine u godinu raste. U 2018. prijavljena su 623 kaznena djela nasilja u obitelji. Dok je u prvih 10 mjeseci ove godine taj broj povećan na 895. U 2018. ubijeno 8 žena. A u prvih 10 mjeseci ove godine ubijeno je njih 11.

Žrtve obeshrabruje i spor sustav, kaže nam psihologinja.

"Sudski procesi su uglavnom prespori i žene se žale na tromost sustava i dugo čekanje, ili su kazne preblage", kaže Klaudija Kovač, psihologinja.

A strožu kaznu danas je vrhovni sud odredio muškarcu koji je prošle godine u Zagrebu izvanbračnu suprugu ubio nožem. Prvotna kazna od 18 godina produžena je na 21.

Strože kazne i za tjelesne ozljede očekuju se novim kaznenim zakonom. Minimalna kazna s tri mjeseca povećana je na godinu dana.

"Ono na čemu mi trebamo nastaviti raditi i djelovati je praksa, dakle provedba zakonodavnog okvira", smatra Vesna Bedeković, ministrica demografije i socijalne politike.

Sa 70 milijuna kuna financirat će se šest novih sigurnih kuća. A gotovo 10 milijuna kuna potrošit će se na edukaciju javnosti, stručnjaka i besplatni telefon 116 006 - koji će za žrtve biti dostupan 24 sata, svaki dan.

