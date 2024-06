Crni niz poginulih u prometu: Brzina, alkohol, pojas i mobiteli - glavni uzročnici teških prometnih nesreća

Ni strože kazne, ni češće kontrole - ne dopiru do pojedinih vozača. U samo nekoliko mjeseci ove godine smrtno su stradale 93 osobe u odnosu na 77 poginulih u istom razdoblju prošle godine. Policija u akciji i ovaj vikend, rezultat unatoč svim restriktivnim mjerama i dalje zabrinjavajući.

"U tijeku vikenda utvrđeno je preko 3750 prometnih prekršaja, od toga preko 300 vožnji pod utjecajem alkohola i preko 1500 neprilagođene brzine. Što reći, ako imamo vozača koji na području PU Varaždinske vozi s 3,71 promila, odnosno vozača koji na području PU Brodsko-posavske vozi brzinom od 193 kilometara na sat", kaže Josip Mataija, Voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa, MUP.

Brzina, alkohol, pojas i mobiteli - glavni su uzročnici teških prometnih nesreća. U Hrvatskoj je postavljeno oko 500 kućišta za kamere koje bi trebale zaustaviti one koji vole stisnuti po gasu.

"Kratkoročno će to imat pozitivan efekt. Iz iskustva znamo da se nakon mjesec, dva dana kad se detektiraju sve lokacije sa kućištima, bez obzira na to je li kamera unutra ili ne, da onda vožaci na tim mjestima uspore, a kad prođu to, onda opet po gasu", rekao je Davor Georg Lisicin, iz udruge Sigurnost u prometu.

Novo postavljene kamere imaju mogućnost snimati i unutrašnjost vozila pa 'vide' ako vozač nepropisno koristi mobilni uređaj i koristi li se sigurnosni pojas.

"Nismo baš kulturni vozači, nemamo prometnu kulturu.Treba više pravih kamera, ne lažnih i kazne trebaju bit strože", smatra Darko iz Zagreba.

"Tu policija ne može ništa, moramo čuvati sami svoje živote", kaže Ivanka iz Zagreba.

"Policije ima dovoljno, i ona radi svoj posao, ali ako se to ne naplaćuje kako treba i koliko treba i da više nikom ne padne napamet vozit u takvom stanju", kaže Dijana iz Splita.

Policija traži i pomoć građana.

"Ovom prilikom smo mi pozvali građane da se uključe u tu akciju na način da oni sami predlože određene lokacije gdje oni smatraju da vozači voze pod utjecajem alkohola i to se može prijaviti na web stranicama svih policijskih uprava", rekao je Mataija.

Među sedam osoba koje su smrtno stradale za vikend, čak su četiri motociklista - i zato se ponovno apelira na važnost edukacije.

"Da se naši ljudi, motoristi počnu što više educiratii i da savladavaju vještine vožnje motora jer to nije jednostavno. Dosad smo apelirali stalno za kacigu i zaštitnu opremu, i mislim da više nema motorista koji to ne koristi, a sada moramo raditi na edukaciji", rekao je Željan Rakela, predsjednik Moto kluba Dalmacija.

Statistički smo najgori u Europi, gore od nas samo su Rumunjska i Bugarska, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

