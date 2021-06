Aplikacija u kojoj se igraš, otkrivaš trendove i neprestano osvajaš cool nagrade.

Zabava nema roka trajanja s Coca-Cola aplikacijom! Kako to? Coca-Cola App, koji je super jednostavno skinuti, donosi gomilu nagrada i pogodnosti, a sve uz super zabavne challenge!

Možeš se igrati u bilo koje vrijeme i baš kada tebi paše, odmah dobiti nagrade, zarađivati bodove i graditi strategiju za još veće i bolje poklone. Možeš i pratiti trendove kroz jako cool članke u aplikaciji kako bi bio u centru događanja - jer Coca-Cola donosi samo najbolji sadržaj.

PR Foto: PR

Sve što treba napraviti je skinuti aplikaciju za iOS ili Android i zabava može početi. U aplikaciji se nalaze promocije i gomila cool nagrada koje osvajaš pomoću kodova ispod zatvarača omiljenih pića. Ako želiš da te nagrade ne zaobiđu, igraj igre kojima skupljaš gemse i coinse tako da upisuješ kodove s Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Zero Sugar Lemon, Fanta Orange, Fanta Zero, Fanta Shokata i Sprite pakiranja od 0.5 L. Pakiranja koja sudjeluju prepoznat ćeš po bijelom ili crnom zatvaraču. Crni zatvarači nose ti duple bodove! Sudjeluju i 250 mililitarska staklena pakiranja Coca-Cole, Coca-Cole Zero i Fante Orange.

Što je to toliko fora?

Aplikacija se sastoji od više kategorija. Prva je „Home“ i početna stranica, potom je tu „Code“ koja se koristi za upisivanje koda ispod zatvarača. Unutar nje se može vidjeti trenutno stanje novčanika. Kategorija „Win“ sadrži sve dostupne nagrade u aplikaciji - ako klikneš na svaku nagradu, vidjet ćeš što sve trebaš učiniti da je preuzmeš!

Kodove ispod zatvarača možeš skupljati i zamijeniti za superkul nagrade poput novih tenisica iz Intersporta, free klope ili beskonačno puno muzike na Deezeru. Baš svatko može pronaći nešto za sebe, jer su A1, TAF, Amazinga i brojni drugi partneri osigurali popuste na odjeću, tehniku, gejmanje i puno puno kul nagrada. I najbolja fora? Igra traje sve do kraja godine, a u velikim izvlačenjima Coca-Cola ti poklanja san snova pa tako trenutno u Technology izvlačenju možeš dobit Huawei Mate 40 Pro i Huawei Watch GT2, a ljubitelji sporta mogu osvojiti Firefly Firefly ISUP 300 COM SUP dasku, Firefly A 200 1.0 romobil I Firefly LGB 305 skateboard u Sportskom izvlačenju.

PR Foto: PR

Kad otvoriš svoje omiljeno osvježavajuće piće i zaviriš ispod zatvarača, čeka te zabavno igranje igrica i skupljanje nagrada, čitanje i “chillanje” - može li biti bolje od toga?

Sve detaljnije informacije potraži na webu!