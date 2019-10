Stevo Culej optužio je zastupnicu Živoga zida da mu je ukrala torbu. Oni su prvo rekli da su je slučajno dobili i da će je vratiti, ali onda je došlo do novog preokreta u tom cirkusu.

Stevo Culej optužio je zastupnicu Živoga zida da mu je ukrala torbu. Na danu otvorenih vrata, kaže, iznijela ju je iz sabornice i već 10 dana mu je nije vratila. ''Nestala je moja torba teška 10 kilograma u kojoj se nalazi dokumentacija svega što sam radio u Saboru... Ima u njoj presuda, dokumenata, od UDBA-e vezano za saborske zastupnike, pa dokumenti o Miloradu Pupovcu...'', objasnio je Culej. Kaže da ga ''isprdavaju'' jer mu ne žele vratiti torbu. Na pitanje zašto nije prije rekao da mu je nestala torba ili to prijavio policiji, Culej je rekao da do danas nije primijetio da mu torba nedostaje.

''Do danas nismo znali čija je torba. Vratit ćemo mu torbu'', poručili su iz Živog zida. Objasnili su da su mislili da im je torbu s dokumentima dostavio netko od građana i sve do danas nisu znali da je to Culejeva torba. Zastupnica Snježana Sabolek rekla je da je u svom pretincu našla torbu i odnijela je u središnjicu stranke. Kaže da ne zna čija je torba i da nigdje ne piše da je Culejeva. ''Ako se utvrdi da je njegova, vratit ćemo mu je'', rekla je.

Živi zid odbacuje optužbe o krađi

Nakon toga glavni tajnik Živog zida Tihomir Lukanić ponavlja da nisu ukrali torbu, ali i poručuje – ''Nećemo mu vratiti torbu, ne piše na njoi čija je, odnijet ćemo je na policiju.''

''Apsurdno je da optužbe za krađu dolaze od stranke koja je pokrala Hrvatsku'', rekao je Lukanić.

Kaže da će od Sabora zatražiti da pokažu snimke nadzornih kamera tko je, kada i kako ostavio torbu ''nepoznatog vlasnika'' u pretincu zastupnice. Kaže da je obavijestio policiju i da će im danas i predati torbu. ''Neka se oni pozabave time tko je vlasnik'', rekao je Lukanić, koji kaže da sumnjaju da nešto s tom torbom nije u redu osobito nakon što im je, kaže, Culej rekao da će im zvati policiju.

Tihomir Lukanić sumnja da nešto s torbom nije u redu

''Gdje je moja torba??? Živi zid sa svojim dugim i tankim prstima prebire po spisima u torbi'', rekao je na kraju Culej.

Stevo Culej o nestaloj torbi