Svi oni koji čekaju da padnu cijene stanova, nikako da to i dočekaju.

Cijene nekretnina i dalje vrtoglavo rastu, a na udaru je najviše - Zagreb. Država subvencijama za stambene kredite želi pomoći mladima. No, je li umjesto pomoći mladima zapravo potpomogla kaos na tržištu nekretnina?

Cijene nekretnina penju se u nebesa pa se tako stan u zagrebačkim Krugama prodaje za 2360 eura po kvadratu, u splitskom kvartu Split 3 za 2826 eura, a u dubrovačkom Gružu za stan od 64 kvadrata traži se 3351 euro po kvadratu.

"Subvencije nam se obile o glavu"

Profesor Josip Tica s Ekonomskog fakulteta kaže kako su nam se subvencije obile o glavu kao bumerang.

„Taj fiksni rok fiksni do kada se moraju iskoristiti su povećali snažno pregovaračku moć onih koji prodaju stanove i onda se dogodilo to da je direktna posljedica subvencija bila to da su snažno porasle cijene. Tako da su ljudi dobili subvenciju i kupili manji stan nego što bi kupili da nije bilo subvencije“, kaže Tica.

Rastu cijena na udaru je trenutačno najviše Zagreb.

„U dvije godine su porasle za 20,25% više u traženijim kvartovima koji gravitiraju centru grada, a u principu porasli su oni i na periferiji, samo je tamo rjeđa potražnja“, kaže agent za nekretnine Vedran Marasović.

Mlada obitelj iz Osijeka iskoristila je subvencije prije dvije godine.

„To nam mnogo znači, budući da je to gotovo nekih 1.500 kuna“, kaže Mladen iz Osijeka.

Dana bi kažu, dva puta razmislili prije nego što bi se upustili u kupnju.

„Mislim da je trenutno nepovoljnija situacija nego je bila prije“, smatra Osječanka Blanka.

Sljedeći val subvencija u ožujku

Sljedeći val subvencija trebao bi biti u ožujku. Čekaju ga oni koji idu na kredite, ali i oni koji prodaju stanove.

Što se točno određenih rokova subvencija tiče, struka savjetuje kako bi rokove trebalo ukinuti.

„Također, treba vratiti oslobođenje od poreza za prvokup te početi razvijati u institucionalnom smislu, tržište dugoročnog najma stana“, smatra Tica.

Ministar Štromar kaže kako je cilj pomoći mladima, a što se cijena tiče najavljuje da će se objaviti nova analiza.

„Analizom će se opet najvjerojatnije utvrditi, kao što je to bilo do sada do 2017, da je rast cijena nekretnina tamo gdje je i rast noćenja i da turizam izaziva uglavnom rast cijena nekretnina“, poručuje ministar graditeljstva Predrag Štromar.

