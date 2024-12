Skup blagdanski stol

Isplati li se? Ovo je cijena kruha kad ga napravite sami, a građanima stigao savjet: "Ja isto eksperimentiram"

Ministar gospodarstva u ponedjeljak je građanima uputio nesvakidašnju poruku. Govoreći o visokim cijenama, savjetovao je da sami peku pekarske proizvode. Dio je to izjave kojom ministar poručuje na koji način treba kazniti one koji neopravdano dižu cijene. Iako bi to trebala učiniti sama država.