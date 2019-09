Vinkovačke jeseni, koje se ove godine održavaju 54. put, imaju poseban značaj za obitelj Nikolić i KUD ''Slavko Janković'' jer će plesati šokačko kolo kao nositelji nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske.

Martina i Mario Nikolić folklor njeguju cijeli svoj život. Svoju su ljubav prema plesu, pjevanju i sviranju prenijeli na svoje petero djece. Sin Filip spremao se za Vinkovačke jeseni dok još nije ni hodao. Danas kao 19-godišnjak sudjeluje u povorci s kolima i konjima. Njegov stariji brat Ivan svira, dok sestre Marta, Marija i Josipa pjevaju i plešu kolo.

''Osjećaj prenošenja tradicije je jako lijep, starina se obnavlja. Uspjeli smo to prenijeti na našu djecu i pokazati kako je to nekad izgledalo'', kazala je Martina Nikolić, koja svake godine sprema svoju djecu, ali i ostale članove KUD-a ''Slavko Janković'' za Vinkovačke jeseni.

U kući obitelji Nikolić (Foto: Nova Studio)

Njihov KUD njeguje izvorni folklor i tradiciju dvaju sela Rokovci i Andrijaševci. Iako ih, kako kažu, rijeka Bosut razdvaja, most je taj koji ih spaja. ''Jedna smo općina, djelujemo tijekom cijele godine na raznim smotrama i manifestacijama diljem naše županije i dalje. Svaki KUD ima svoj specifičan napjev u kolu i specifične korake. Ove godine posebno je naglašeno da je kolo zaštićeno i da je to samo naše. To pripada Šokadiji, što je svima nama osobita čast i ponos'', objašnjava Ljiljana Vendl, predsjednica KUD-a ''Slavko Janković''.

Šokačko kolo tradicijski je ples koji se izvodi uz pjesmu i instrumentalnu pratnju. Značaj kola u izricanju šokačkoga identiteta očituje se u brojnim izvedbama i lokalnim inačicama toga kola. Način na koji ga u tom KUD-u izvode karakterističan je za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Majka Martina i kćer Marija pokazuju kako izgledaju osnovni koraci šokačkog kola (Foto: Nova Studio)

Najstarija Martinina i Marijeva kći Marta prvi je put plesala šokačko kolo na Vinkovačkim jesenima kada je imala petnaest godina. To je bilo njezino prvo veliko nastupanje: ''Ponosna sam, volim to, želim očuvati to do kraja. Kako se kaže, bolje da umre selo nego tradicija. Nadam se da ću i ja prenijeti na svoju djecu. Nošnju, naravno, čuvam za njih. Skupljam da ih imam što više.''

Članovi KUD-a s posebnim se veseljem svake godine pripremaju za Vinkovačke jeseni jer su oni jedni od suosnivača te velike manifestacije. ''Naš stari; djed Mate Karabalić, profesorica Ana Cvenić i njezin suprug te Vanja Radauš krenuli su s idejom da se u Vinkovcima osnuje manifestacija koja bi bila prikaz tradicije, kulture i izvornosti s ovih naših područja'', objašnjava Vendl, koja je od malih nogu članica KUD-a.

Kola i konji spremni su za Vinkovačke jeseni (Foto: Nova Studio)

I ove godine upravo su oni otvorili folklorne večeri, a u nedjelju će hodati u svečanom mimohodu. ''Spremamo se u isto ono ruho u koje smo se spremali na folklornim večerima. Nastupat će cijeli KUD od osamdeset članova. Od 10 sati kad povorka krene mi smo u povorci, veselimo se i završavamo Vinkovačke jeseni'', kazala je predsjednica Vendl.

