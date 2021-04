Brojne posebne pogodnosti u svim Tomić & Co. salonima za kupnju popularnih modela BMW obitelji X: X2, X3, X4, X5 i X6.

Proljeće mnogima označava novi početak u svijetu punom mogućnosti, a upravo BMW X modeli - u svim Tomić & Co. salonima sada dostupni s posebnim pogodnostima - idealan su suputnik u svim aspektima života. Popularna izdanja BMW obitelji X, točnije modeli X2, X3, X4, X5 i X6, sada dolaze s gratis BRI paketom produženog jamstva u trajanju od četiri godine ili za prijeđenih 200.000 kilometara, ovisno što prije nastupi.

Zahvaljujući BRI paketu svaki kupac zaštićen je od troškova izazvanih neočekivanim kvarovima dok je vrijednost vozila očuvana korištenjem originalnih rezervnih dijelova. Riječ je o potpunoj kontroli izdataka uz brzo i praktično otklanjanje problema te usluzi koja je iskoristiva u svim ovlaštenim BMW servisima u svijetu. Svaki kupac odabranih X modela dobiva i BSI servisni paket u trajanju od pet godina ili za prijeđenih 100.000 kilometara. Uoči dolaska toplijeg vremena i sezone obavezne promjene guma uživanje u bezbrižnoj vožnji bez razmišljanja o troškovima u ovoj ponudi dodatno je obogaćeno i s 36 mjeseci osiguranja na BMW gume.Što se tiče opcija financiranja kroz BMW Financial Services svakom kupcu otvaraju se razne mogućnosti - fleksibilne i jednostavne bez skrivenih troškova. Novost su i odnedavno dostupne posebne pogodnosti kod ugovaranja obveznog i kasko osiguranja kreirane u suradnji s osiguravajućim društvom Allianz Hrvatska.

Naime, prilikom kupnje novih BMW X modela X3, X4, X5, X6 i X7, te financiranja putem financijskog leasinga, moguće su dodatne uštede na premiju kasko osiguranja u rasponu od 2.000,00 pa sve do 4.000,00 kuna. Paket 'Basic' donosi mogućnost prijave jedne štete u jednoj osigurateljnoj godini bez utjecaja na bonus. Paket 'Optimum' sadrži mogućnost prijave dvije štete u jednoj osigurateljnoj godini bez utjecaja na bonus i bez sudjelovanja u štetama dok 'Premium' ima mogućnost prijave tri štete u jednoj osigurateljnoj godini, također bez utjecaja na bonus i sudjelovanja u štetama. Dobro je znati i da startni zaštićeni bonus od 50% vrijedi za sve pakete dok je u slučaju krađe ili totalne štete u prvoj osigurateljnoj godini pokriće isplate pune nabavne vrijednosti vozila bez umanjivanja za iznos amortizacije automobila.Nakon što su se u Tomić & Co. pobrinuli da imate apsolutno sve potrebno za bezbrižnu vožnju, kratak pregled kroz odabrane modele bavarske obitelji X pomaže pri odabiru omiljenog modela. Ako ste ljubitelj sportske vožnje među X modelima apsolutno jedinstven i izuzetan BMW X2 svoje sportske ambicije čini sasvim jasnim na prvi pogled. Zahvaljujući odvažnom sportskom duhu, unutar svoje klase vlasnicima pruža dinamične i okretne performanse bez premca. U kombinaciji s visokokvalitetnom unutrašnjošću i coupé karakterom te mnogim inovativnim tehnologijama pravi je ekstrovertirani protagonist nove ere.

BMW X3 podiže zadovoljstvo u vožnji na novu razinu svojom izražajnom sportskom prisutnošću, osobito visokokvalitetnim ambijentom unutrašnjosti i BMW TwinPower Turbo dizelskim i benzinskim motorima visokih okretaja. Njegove SAV proporcije pokazuju impresivnu primjenu, a unutrašnjost ogromnu fleksibilnost. Sadašnja generacija pokretač je inovacija unutar svog segmenta: zahvaljujući djelomično autonomnoj vožnji i inteligentnom sustavu pogona na sva četiri kotača BMW xDrive nudi vrhunsku udobnost na cesti i izvan nje. Redefinira mjerila u svojoj klasi i čini jednu stvar nedvojbeno jasnom: postoji velika razlika u tome kako ćete doći do svojeg odredišta.Bez obzira koji se izazovi našli na vašem putu BMW X4 i više je nego spreman suočiti se s njima. Njegov progresivni dizajn i konture poput kupea automatski potiču akciju. Zahvaljujući prvoklasnoj voznoj dinamici – inovativnoj laganoj konstrukciji s niskim težištem i još višom razinom performansi - samo je jedna stvar između vas i vašeg odredišta: čisto zadovoljstvo u vožnji.U četvrtoj generaciji X5 premašuje svoje standarde i utjelovljuje DNA obitelji X. Kao luksuzni SAV nudi široki raspon inteligentnih tehnologija koje podižu učinkovitost, voznu dinamiku, udobnost i svestranost na novu razinu - na cesti i izvan nje. Opremljen novim tehnologijama za veću sigurnost i maksimalnu voznu dinamiku na svakoj površini, novi BMW X5 zna gdje ide. I kako doći prvi.Beskompromisno nekonformistički BMW X6 predstavlja provokativno samopouzdanje. To je vidljivo u izuzetno sportskoj karoseriji s prepoznatljivim jezikom dizajna koji se prikazuje kroz vrhunsku ekskluzivnost i vizionarske tehnologije. Sve to u prvom redu ukazuje na jednu stvar: apsolutnu dominaciju koju novi BMW X6 demonstrira na gotovo svakoj ruti zahvaljujući moćnom motoru, preciznom ovjesu i značajkama poput xOffroad paketa.

Ne propustite priliku i posjetite Tomić & Co. salone ute odvezite svoj odabrani BMW X model, sada dostupan s posebnim pogodnostima. Dodatne informacije potražite na linku:

BMW SERVICE INCLUSIVE: BEZ DODATNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA.



Tijekom 5 godina ili za prijeđenih 100.000 kilometara, ovisno što prije nastupi, ne morate brinuti o dodatnim troškovima za unaprijed definirane usluge, održavanje ili trošenje komponenti. Zahvaljujući BSI opciji, sve usluge koje se nalaze u odgovarajućem paketu na raspolaganju su i u svim BMW-ovim prodajnim zastupništvima kao i kod ovlaštenih BMW servisnih partnera diljem svijeta. S BSI paketom imate pravo na sve usluge uključene u odgovarajuću opciju bez obzira koliko često ih trebate tijekom dogovorenog razdoblja ili kilometraže. Uslugom se počinjete koristiti kada inteligentni sustav održavanja u BMW-u (Condition Based Service) označi zahtjev za servisom. U paket su uključeni i svi potrebni originalni dijelovi tvrtke BMW, kao i originalno motorno ulje.



36 MJESECI OSIGURANJA NA BMW GUME.



Svi originalni BMW kompleti kotača s oznakom zvjezdice koje kupite od BMW servisnog partnera podliježu besplatnom BMW osiguranju guma. Vrijedi 36 mjeseci od datuma kupnje i nudi optimalnu zaštitu uz do 100% nadoknade troškova. BMW osiguranje guma pruža sveobuhvatnu zaštitu od: oštećenja uzrokovana šiljastim predmetima poput čavala ili komada stakla, štete nastale udarom u rubnik, vandalizma ili primjerice krađe. Uz BMW osiguranje guma do 100% troškova vezanih uz gume (izuzev montaže) bit će vam nadoknađeno u slučaju oštećenja. Detaljnije: za prvu godinu 100%, drugu godinu 75% te za treću godinu 50%.