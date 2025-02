U Nezavisnoj platformi Sjever (NPS) plaše se da je međimursko zdravstvo u ozbiljnoj krizi, a da je situacija u Županijskoj bolnici Čakovec alarmantna. Njihov saborski zastupnik, Ivica Baksa, u Hrvatskom saboru je upozorio na posljedice takozvane reforme zdravstva.

"Bolnica u Čakovcu donedavno je bila primjer uspješnog poslovanja i kvalitetne skrbi, dokaz da sustav može funkcionirati kada se njime ne upravlja politički, već u interesu pacijenata. No, reformom koju je provela Vlada i političkim kadroviranjem, bolnica je dovedena na rub urušavanja“, upozorio je Baksa.

NPS smatra da je najveći udarac pacijentima zadao odlazak čak osam kirurga, što predstavlja ozbiljnu ugrozu za zdravstvenu skrb građana Međimurja. Unatoč tome, vladajući umanjuju problem, uspoređujući gubitak specijalista s administrativnim radnicima.

"Bez kirurga nema operacija, nema pravovremene zdravstvene skrbi. Pacijenti su prepušteni nesigurnosti, dugim listama čekanja i potencijalnoj opasnosti za život“, smatra Baksa.

NPS podsjeća da su građani Međimurja jasno poručili da ovakvo stanje ne žele. Tjednima su se okupljali ispred bolnice u Čakovcu, prosvjedujući protiv političkih odluka koje su dovele do krize. No, umjesto odgovora i rješenja, bolnička uprava prosvjede naziva "destabilizacijom“.

"To nije destabilizacija, to je vapaj za pomoć! To su upozorenja ljudi koji žive zdravstveni sustav i ne žele biti sukrivci u njegovom propadanju“, tvrdi Baksa.

Iz platforme upozoravaju na problematično imenovanje novih kadrova na čelne pozicije bolnice, među kojima i dr. Grudića, koji je po njima već ranije bio odgovoran za krizu u kirurškoj službi. Njegovo vraćanje na ključnu funkciju, kaže Baksa, samo je nastavak loše politike kadroviranja u zdravstvu.

"Ako bolnica zaista može normalno funkcionirati bez ovih osam kirurga, zašto onda sada raspisuje natječaje za nove? Pametnom dosta“, zaključio je Baksa, pozvavši na hitno preispitivanje zdravstvene reforme i vraćanje bolnica pod upravu županija i građana, umjesto političkih struktura.

