Epidemija gripe tek je počela.

U zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević vlada izvanredno stanje zbog epidemije kakva se ne pamti u posljednjih desetak godina. Dolaze pacijenti iz cijele Hrvatske. Trenutačno je osamnaest pacijenata na respiratorima, svi su primljeni s teškom upalom pluća.

Do sada je prijavljeno ukupno 8468 oboljelih od gripe, potvrdili su iz HZJZ-a. Pretpostavlja se da je ova brojka mnogo veća, a epidemija gripe tek je na početku.

U HZJZ-u očekuju da će se plato epidemije u trajanju od nekoliko tjedana postići tijekom narednih tri do četiri tjedna, nakon čega će broj oboljelih postupno padati. Najveći broj prijava pristiglo je iz Brodsko-posavske, Grada Zagreba i Zagrebačke županije te Splitsko-dalmatinske županije.

U Splitu od komplikacija umro 82-godišnjak

U splitskoj je bolnici od komplikacija uzrokovanih gripom umro 82-godišnji muškarac, na Klinici za infektologiju pregledano je 766 bolesnika, a hospitalizirano je njih 94, doznaje Hina od šefa Klinike za infektologiju dr. Borisa Lukšića.

Lukšić je rekao kako se može govoriti o epidemiji s obzirom na to da je od kraja studenoga prošle godine, kad je u Splitsko-dalmatinskoj županiji registriran prvi slučaj gripe, do danas na Hitnom prijamu Klinike za infektologiju pregledano 766 bolesnika i hospitalizirano njih 94, među kojima i 12 djece, no svi su izliječeni i pušteni su kući.

Trenutačno se na Klinici liječi 20 bolesnika, uglavnom onih koji imaju neku od komplikacija gripe, a najčešće je to upala pluća. Od 20 bolesnika koji se liječe dvije starije osobe su životno ugrožene, izvijestio je Lukšić.

"Nažalost, prije dva dana smo imali i prvi slučaj komplikacija gripe u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Radi se o bolesniku starom 82 godine, koji je kronični plućni srčani bolesnik, prije desetak dana doveden je na našu kliniku životno ugrožen. Odmah su poduzete intenzivne mjere liječenja, sva terapija koja je potrebna, pacijent je stavljen na strojnu ventilaciju. Deset dana borili smo se za njegov život, međutim prije dva dana je umro usprkos poduzetim mjerama liječenja", rekao je.

"Ove godine na dnevnoj bazi pregledavamo duplo više bolesnika, konkretno u brojkama, lani smo dnevno pregledavali 20 bolesnika sa sumnjom na zarazu gripom, ove godine taj broj ide i preko 40", dodao je dr. Boris Lukšić, infektolog u KBC-u Split.

