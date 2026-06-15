Budite se umorni i nakon osam sati sna? Možda problem nije u količini, nego u kvaliteti sna

Jutarnji umor, manjak koncentracije tijekom dana ili potreba za čestim odmorom često se pripisuju stresu, ubrzanom načinu života ili godinama. Međutim, iza takvih simptoma ponekad se krije ozbiljniji problem kao što je poremećaj disanja tijekom spavanja.

Jedan od najčešćih, ali često neprepoznatih poremećaja jest apneja u snu. Prvi korak prema postavljanju dijagnoze jest testiranje, koje je danas moguće obaviti i u kućnim uvjetima. Dodatne informacije o mogućnostima testiranja i uređaju za apneju doznajte na stranici Bijelo Jaje.

Što je apneja u snu?

Apneja u snu poremećaj je kod kojeg tijekom spavanja dolazi do ponavljanih prekida disanja ili značajnog smanjenja protoka zraka. Takve epizode mogu trajati nekoliko sekundi, a tijekom noći mogu se ponoviti na desetke, pa čak i stotine puta.

Najčešći oblik je opstruktivna apneja u snu, koja nastaje kada dolazi do privremenog sužavanja ili zatvaranja dišnih putova. Organizam tada reagira kratkim buđenjima kako bi ponovno uspostavio normalno disanje.

Prvi korak prema jasnijoj slici: Testiranje kod kuće

Mnogi ljudi odgađaju obradu jer pretpostavljaju da će morati provesti noć u laboratoriju za spavanje. Danas to nije uvijek potrebno.

VENTO MEDICA d.o.o Foto: PR

Vento Medica nudi kućni test za apneju u snu WatchPAT ONE, koji omogućuje provođenje početne dijagnostičke obrade u vlastitom domu, u poznatom okruženju i tijekom uobičajene noći spavanja.

Sustav koristi uređaj koji se postavlja na zapešće te senzor na prstu, a tijekom noći prikuplja podatke važne za procjenu disanja tijekom sna. Prate se parametri poput zasićenosti krvi kisikom, pulsa, položaja tijela, obrazaca spavanja i podataka povezanih s hrkanjem.

Prednost ovakvog pristupa je jednostavnost korištenja i činjenica da osoba spava u vlastitom krevetu, bez dodatnog stresa, koji ponekad može utjecati na kvalitetu sna tijekom klasičnih bolničkih testiranja.

VENTO MEDICA d.o.o Foto: PR

Što ako se potvrdi sumnja na apneju?

Ako rezultati pokažu prisutnost opstruktivne apneje u snu, liječnik može preporučiti CPAP terapiju, koja se smatra standardnim oblikom liječenja tog poremećaja.

CPAP uređaj tijekom spavanja stvara blagi pozitivni tlak zraka koji pomaže održavati dišne putove otvorenima. Time se smanjuje broj prekida disanja te omogućuje stabilnije i kvalitetnije spavanje.

Dobra terapija je ona koju možete koristiti svake noći

Iako je tehnologija važna, uspješnost CPAP terapije u velikoj mjeri ovisi o tome koliko se korisnik može prilagoditi svakodnevnom korištenju uređaja.

Zbog toga su moderni uređaji usmjereni na jednostavnije korištenje i veću udobnost. Jedan od takvih modela je Yuwell Auto CPAP YH-680, uređaj koji automatski prilagođava terapijski tlak tijekom noći unutar propisanih vrijednosti.

VENTO MEDICA d.o.o Foto: PR

Uređaj je opremljen integriranim ovlaživačem koji može pomoći smanjiti osjećaj suhoće nosa, usta i grla tijekom terapije, a kompaktan dizajn i tih rad omogućuju diskretnije korištenje tijekom noći.

Korisnicima su dostupne i funkcije praćenja osnovnih terapijskih podataka, uključujući vrijeme korištenja, AHI vrijednosti te informacije o eventualnom curenju maske.

Uspješna terapija ne ovisi samo o uređaju

Kod CPAP terapije jednako je važan i pravilan odabir maske. Neodgovarajuća maska može uzrokovati nelagodu, curenje zraka ili otežati redovito korištenje terapije.

Zato je podrška tijekom prilagodbe često ključna za dugoročni uspjeh. Osim odabira odgovarajuće opreme, korisnicima je važno pružiti jasne informacije o radu uređaja, održavanju sustava te savjete za prve dane korištenja.

Kvalitetniji san počinje prepoznavanjem problema

Ako postoje simptomi koji upućuju na moguće poremećaje disanja tijekom spavanja, pravovremena procjena može biti prvi korak prema boljem snu i kvalitetnijem svakodnevnom funkcioniranju.

Danas je taj korak jednostavniji nego ikad zahvaljujući mogućnosti kućnog testiranja, a osobama kojima je potrebna terapija dostupna su moderna rješenja prilagođena svakodnevnoj uporabi, o kojima više možete doznati na stranici Bijelo Jaje.