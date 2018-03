"Provjereno" istražuje što se događa na divljem odlagalištu na zagrebačkoj Savici, usred zaštićenog krajobraza, i tko je obitelj koja tamo živi, a o smeću ne zna ništa.

Brdo smeća usred metropole – na zagrebačkoj Savici. U zaštićenom krajobrazu i ornitološkom rezervatu raste divlje odlagalište smeća za koje građani sumnjaju da je unosan biznis.

Iako su ih o ovom problemu obavijestili, nadležne institucije ne reagiraju. "Provjereno" je istražilo tko i zašto tamo dovozi otpad i tko je obitelj koja živi na zemljištu, a o smeću ne zna ništa.



Ribič Branko Kunović tvrdi da otpad odlažu tamo jer je isplativije nego da ga voze na Jakuševac. "Primjerice, tamo je tona građevinskog otpada 400 kuna, nek' ima kamion od 10 tona, to je 4 tisuće kuna, a tu istrese za 200, 100 kuna cijeli kamion. Pa onda računajte", kaže i dodaje kako među onima koji dovoze otpad ima i građevinskih tvrtki.



Ovo je potvrdio i vozač kojeg je ekipa "Provjerenog" zatekla prilikom istovara šute na odlagalište. U oglasnicima i na društvenim mrežama reklamira se kao tvrtka koja pruža usluge rušenja, ručne iskope i odvoz otpada, ali nije registrirana. Odvoz punog kombija sitnog ili krupnog otpada naplaćuje sto eura, a ovdje ga istovaruje, priznaje, za svega sto kuna.



Građani su o ovom problemu pisali dopise apsolutno svim službama, od komunalnih redara, Ministarstva zaštite okoliša, pa sve do Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Osim količine smeća, koja raste u širinu i visinu, isto to smeće se i pali.



"Policija je tu imala 22 izlaska, oni su evidentirali sve ono što je u njihovoj domeni i proslijedili su dalje na druge institucije koje nisu ništa poduzele. Isto tako i vatrogasci, koji su bili jedno dvadesetak, možda i više puta tu na izlasku, koji su gasili požar, jer oni da bi si napravili više prostora za odlaganje smeća onda spaljuju to smeće. Sad je to već hrpa 5 metara visine", kaže Marijo Pisk, dopredsjednik ŠRD-a Pešćenica.



Deponij je nastao na zemlji koja je u gradskom vlasništvu, no obitelj, čiji članovi tvrde da tamo žive, o smeću i o požarima ne zna – ništa.



"Normalno tu živimo, ali mi smo sad bili u gostima i 'ko je to uspio tak' napravit, ja to ne znam iskreno. Prije nije bilo tako", tvrdi stanarka.



Što na sve kaže Ministarstvo zaštite okoliša i je li ekobomba usred Zagreba unosan biznis, saznajte u večerašnjem "Provjerenom" koje je na rasporedu u 22:30.

Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr.