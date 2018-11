Iako je ranije oslobođen krivnje - Valpovčanin Branimir Čolaković zbog bećarca ispjevanog policajki 2015. godine ponovno će na sud.

Oslobađajuća presuda donesena je iste godine, ali je Visoki prekršajni sud prihvatio žalbu policijske službenice pa je cijeli postupak vratio na početak.

Razlog toj odluci je pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, stoji u obrazloženju suda.

"Mogu vam reći da me strašno iznenadilo, pogodilo me jer i ja i svi moji prijatelji i svi poznanici, ljudi od struke mislili su da je to gotovo, završena priča, ali evo, krajem 10-og mjeseca je stiglo rješenje s Visokog prekršajnog suda u Zagrebu da poništavaju presudu i vraćaju na ponovno suđenje na prekršajni sud u Valpovu", kazao je Branimir Čolaković.

Podsjetimo, policajka Marija Iličić tvrdi da je bećarac bio prije tri godine pjevan upravo njoj, dok Branimir tvrdi da je nije ni vidio te da su iza njega u povorci valpovačkog ljeta bile folklorašice iz Boćanjevaca u plavim bluzama.

Branimir Čolaković je član kulturno-umjetničkog društva iz Valpova. Zbog otpjevanog stiha 'Mala moja ti u plavoj bluzi, dođi bliže pa mi se naguzi' zaradio je prekršajnu prijavu od policajke koja je osiguravala povorku u kojoj se pjevalo.

